| Üye ol | 06 Ocak 2017,Cuma
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, 'e iki yeni keşif aracı yollayacak

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Giriş Tarihi: 05.01.2017, 21:18 Güncelleme Tarihi: 05.01.2017, 21:22
Etiketler:
nasa bilim uzay Thomas Zurbuchen jüpiter çin
NASA, Jüpiter'e iki yeni keşif aracı yollayacak

, güneş sisteminin erken oluşum safhalarına dair bilgi toplamak üzere 'in derinliklerindeki asteroid kuşağına iki yeni keşif aracı gönderecek.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), güneş sisteminin erken oluşum safhalarına dair bilgi toplamak üzere 'in derinliklerindeki asteroid kuşağına iki yeni keşif aracı gönderecek.

'nın Washington'da bulunan Misyonları Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Lucy ve Psyche adlı verilen misyonların Discovery Keşif Programı kapsamında değerlendirmeye alınan beş final proje arasından seçildiği, aynı adları taşıyacak keşif araçlarının 2021 ve 2023 tarihlerinde a fırlatılmasının planlandığı belirtildi.

Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, Lucy'nin keşif yolculuğunda Jüpiter'in gizemli Troya asteroidlerini inceleyeceğini, Pyche'nin de asteroid kuşağında 16 Pyche adı verilen, benzersiz metal asteroidi yakından görüntüleyeceğini ifade etti.

Zurbuchen, "Her iki misyon da Discovery Keşif Programının temeli olan, cesurca daha önce ulaşılmayan yerlere giderek kapıyı, bilimde çığır açıcı gelişmelere aralamayı amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Robotik uzay aracı Lucy'nin Ekim 2021'de uzaya fırlatılacağı, 2025 itibarıyla gezegenle aynı yörüngeyi paylaşan asteroid kuşağına ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Lucy'nin, sonraki yıllar ide altı farklı Troja asteroidi çevresinde incelemeler yapacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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