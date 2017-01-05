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Kağıt bazlı elektroniğin önünü açacak gümüş -tel geliştirildi

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Giriş Tarihi: 05.01.2017, 10:51 Güncelleme Tarihi: 05.01.2017, 10:55
Etiketler:
bilim nano gümüş nanotel elektronik Benjamin Wiley duke üniversitesi
Kağıt bazlı elektroniğin önünü açacak gümüş nano-tel geliştirildi

Amerikalı araştırmacılar, yüksek iletkenliği sayesinde ısıtmaya gerek kalmadan kağıt ve plastik gibi hassas malzemeler üzerine devre tasarımına imkan veren -tel üretmeyi başardı.

Duke Üniversitesinden araştırmacılar tarafından üretilen yüksek iletken özelliğe sahip gümüş nano-teller sayesinde artık plastik ve kağıt gibi ucuz malzemeler üzerinde devrelerin basılabileceği kaydedildi.

Elektronik devrelerin çalışabilmesi için tüm partiküllerin eritilerek tek bir iletken kanala dönüştürülmesi gerektiğini belirten araştırmacılar, yeni keşfin, elektronik baskılarda uzun zamandır karşılaşılan bu probleme çözüm olabileceğini belirtti.

Duke Üniversitesinden Yrd. Doç. Benjamin Wiley, gümüş nano-tellerin, elektronik baskılarda sıkça kullanılan gümüş nano-partiküllerden 4 bin kat daha iletken olduğunu söyledi.

Basılı devrelerin üretiminde nano-tel kullanıldığında devreyi yüksek sıcaklıklarda ısıtmaya gerek kalmayacağını vurgulayan Wiley, "Böylece kağıt ve plastik üzerine de elektronik devre basabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Wiley, "Gümüş nano-teller dışında, olduğu gibi basılıp iletken işlevi görebilecek başka bir malzeme düşünemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni teknolojinin, akıllı paket, güneş enerjisi hücresi, dokunmatik ekran, hoparlör, pil, vücuda yerleştirilebilen biyo-elektronik cihazlar gibi birçok farklı uygulamada kullanılabilecek.

Araştırmanın sonuçları Amerikan Kimya Kurumu (ACS) yayını "Applied Materials and Interfaces" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA
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