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Genetiği değiştirilmiş aşısı tam not aldı

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Giriş Tarihi: 05.01.2017, 21:26 Güncelleme Tarihi: 05.01.2017, 21:29
Etiketler:
bilim genetik sıtma sıtma aşısı başarı Science ABD
Genetiği değiştirilmiş sıtma aşısı tam not aldı

Zayıflatılmış bir parazit formundan üretilen aşısının, insanlar üzerinde yapılan deneylerde güvenlik açısından "kritik dönüm noktasını" geçtiği bildirildi.

Sonuçları " Translational Medicine" dergisinde yayımlanan çalışmada, 'nin Seattle kentindeki Bulaşıcı Hastalık Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar, geliştirdikleri aşısında, insanlarda enfeksiyona yol açmayan, canlı ancak zayıflatılmış parazitler kullandı.

Sıtma parazitinin sivrisineklerde ve insan vücudunda pek çok evreden geçtiğine işaret eden araştırmacılar, üç genini çıkardıkları parazitin karaciğer hücrelerini etkilemediğini belirtti.

Çalışmada, geliştirilen aşıyla parazitin hastalığa neden olacak yaşam döngüsünü tamamlayamaması hedeflendi.

On kişi üzerinde denenen aşının güvenlik açısından "kritik dönüm noktasını" geçtiğini vurgulayan araştırmacılar, katılımcılardan hiçbirinin sıtmaya yakalanmadığını, aşının yan etkilerinin görülmediğini ve iyi bir bağışıklık tepkisi geliştirdiğini ifade etti.

Tropikal hastalık uzmanları aşıyı "umut verici" olarak nitelendirdi.

Kaynak: AA
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