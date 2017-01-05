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bir haritası çizecek

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Giriş Tarihi: 05.01.2017, 21:34 Güncelleme Tarihi: 05.01.2017, 21:43
Etiketler:
çin ay Ay haritası yeni bilim adamları
Çin yeni bir Ay haritası çizecek

Bilim insanları, 'ın yüzeyine ait birçok ayrıntıyı net şekilde gösterecek haritayı gelecek yıl sonuna kadar bitirmeyi planlıyor.

li bilim insanları, 1:2.5 milyon ölçekli bir Ay haritası çizmeyi planlıyor.

Çin Ay Keşif Programı Direktörü Ouyang Zıyüen, beş üniversite ve enstitünün ortak çalışması ile 'ın jeolojik yüzeyinin dijital haritalandırması için standartlar belirlendiğini söyledi. 4,36 boyunda ve 2,2 metre eninde olacak çalışmanın gelecek yıl sonuna kadar tamamlanması ve 2020'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Yeni harita, Ay'ın yüzeyi, yapısı ve zamansal evrimi hakkında bilgiler sağlayacak. Çalışmayı yapacak ekipte bulunan Cilin Üniversitesinden jeolog Çın Şıngbo, kriterlerin boyutu, görüntüsü ve yapısı gibi Ay'ın yüzeyine ait birçok coğrafi ayrıntının haritada net bir şekilde işleneceğini belirtti. Projenin yörüngedeki uyduların gönderdiği görüntüler kullanılarak hayata geçirileceğini belirten Çinli bilim insanı, "Ay'ın coğrafi haritasını çizmek, emin olunmayan noktalarda yerine gidip araştırma imkanı olmaması nedeniyle dünya haritası çizmekten çok daha zorlu ve titizlik isteyen bir süreç." dedi.

Ülke, uzay programı çerçevesinde Çang'ı-5 uzay aracını bu yıl içerisinde fırlatmayı planlıyor. Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapacak olan uzay aracının numuneler alıp dünyaya dönmesi öngörülüyor.

Çin, ülkenin ilk Ay aracı Yütu'yu (Yeşim Tavşan) taşıyan Çang'ı-3 uzay aracını 2013'ün sonunda fırlatmıştı. 1,5 metre uzunluğunda iki kanatlı Yeşim Tavşan, kapsülden ayrılıp Ay'ın yüzeyinde hareket ederek dünyaya görüntüler yollamıştı.

ABD ve Sovyetler Birliği'nin ardından Ay yüzeyine araç indiren üçüncü ülke olan Çin, 1976'dan bu yana Ay'a keşif için araç gönderen tek ülke konumunda.

Kaynak: AA
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