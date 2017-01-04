Yeni çipli kimliklere ilgi çok büyük

Muratpaşa Nüfus Müdürlüğü'nde oluşan izdiham nedeniyle görevli memurlar zor anlar yaşarken, yeni doğanların kimlikleri için özel bir masa oluşturulmak zorunda kalındı. Ancak kimlik başvurusu yapmak isteyen hak sahipleri bu masayı da işgal edince müdürlük içinde kısa süreli tartışmalar yaşandı.

2020'YE KADAR VAKİT VAR!

Kepez ve Konyaaltı İlçelerinde de aynı yoğunluğun yaşandığını dile getiren yetkililer, "Kimlik kartlarının değişimi için 2020 yılana kadar vakit var. Ancak vatandaşımız neden bu kadar acele etti anlayamadık. Memurlarımız başvuru hızına yetişemiyor. Şu anda internet randevu sistemi devre dışı. Zaten devrede olsa da bu yoğunlukta saat aralığına göre hareket etmemiz çok zor" dedi.

YENİ KİMLİK GÖSTERİŞLİ

Yeni kimlik kartını merak ettiği için hemen başvuru yapmak istediğini söyleyen Murat Durmaz ismindeki vatandaş ise şunları söyledi: "Eski kimlikler çok şekilsiz ve büyük. Cüzdana da sığmıyor. Yeni kimlikler ise kredi kartı gibi ve gösterişli. Yurtdışına çıkarken o kocaman kimlikleri vermekten kurtulmak için acele ediyorum."

Kaynak: Sabah