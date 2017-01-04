| Üye ol | 05 Ocak 2017,Perş
  • kategori seçin
  • ara

bu yıl da kıracak

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 04.01.2017, 14:40 Güncelleme Tarihi: 04.01.2017, 14:43
Etiketler:
çin uzay Vang Caaoyao rekor misyon
Çin bu yıl uzayda rekor kıracak

, projesi kapsamında bu yıl uzaya 30 fırlatmayı planlıyor.

Çin Uzay Bilim ve Teknolojileri Şirketi, 2017'de a 30 göndererek kırmayı hedeflediklerini açıkladı. Ülke, Çangcıng (Uzun Yürüyüş) serisi roketler ile fırlatacağı misyonlar kapsamında, Ay'ın uzak bölgesinde ve kızıl gezegende keşifler yapacak. Çang'ı-5 uzay aracı, yumuşak iniş yapacağı Ay'ın yüzeyinden örnekler alıp dünyaya geri dönecek.

İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi Direktörü Vang Caaoyao, ülkenin ilk kargo uzay gemisi Tiencou-1'i bu yılın ilk yarısında yörüngeye fırlatmayı hedeflediklerini söyledi. Tiencou-1, halen yörüngede bulunan Tiengong-2 uzay laboratuvarı ile kenetlenerek deneysel çalışmalar için destek sağlayacak.

Pekin yönetimi, uzaya geçen yıl 22 misyon fırlatmıştı. Ülke, geçen yıl haziran ayında başarıyla test ettiği Uzun Yürüyüş-7 roketi ile toksik yakıt kullanımını azaltacak yeni nesil roketleri uzay araçlarının ateşlenmesinde kullanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Güncel Toplam kayıt: 11433
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın