Çin bu yıl uzayda rekor kıracak

Çin Uzay Bilim ve Teknolojileri Şirketi, 2017'de uzaya 30 misyon göndererek rekor kırmayı hedeflediklerini açıkladı. Ülke, Çangcıng (Uzun Yürüyüş) serisi roketler ile fırlatacağı misyonlar kapsamında, Ay'ın uzak bölgesinde ve kızıl gezegende keşifler yapacak. Çang'ı-5 uzay aracı, yumuşak iniş yapacağı Ay'ın yüzeyinden örnekler alıp dünyaya geri dönecek.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi Direktörü Vang Caaoyao, ülkenin ilk kargo uzay gemisi Tiencou-1'i bu yılın ilk yarısında yörüngeye fırlatmayı hedeflediklerini söyledi. Tiencou-1, halen yörüngede bulunan Tiengong-2 uzay laboratuvarı ile kenetlenerek deneysel çalışmalar için destek sağlayacak.

Pekin yönetimi, uzaya geçen yıl 22 misyon fırlatmıştı. Ülke, geçen yıl haziran ayında başarıyla test ettiği Uzun Yürüyüş-7 roketi ile toksik yakıt kullanımını azaltacak yeni nesil roketleri uzay araçlarının ateşlenmesinde kullanacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA