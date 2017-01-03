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Giriş Tarihi: 03.01.2017, 14:02 Güncelleme Tarihi: 03.01.2017, 14:06
Etiketler:
dijital futbol platformu dijital Footballium futbol Kemal Konuk
Türkiye’nin ilk dijital futbol platformu: Footballium

Türkiye’nin odaklı platformu olan .com, “futbol sensiz eksik kalır” sloganıyla kendini futbol dünyasının bir parçası gören herkese yeteneklerini ve deneyimlerini paylaşabilme, futbol profesyonelleriyle iletişime geçebilme fırsatı sunuyor.

Bir sosyal ağ olarak faaliyet gösteren footballium.com platformu farklı yaşlardan cu, teknik adam, yönetici, scout olmak üzere 3500'ü aşkın kayıtlı üye yer alıyor. .com aynı zamanda bir sosyal girişim olarak hareket ederek, kurulduğu günden bu yana sosyal sorumluluk anlayışıyla 6 farklı turnuva organizasyonuna imza attı. Özellikle mülteci çocukların futbolla tanışmasına vesile olan turnuvalarda yaklaşık 145 takım yer aldı ve 890 karşılaşma gerçekleşti.

Dünya'da ve Türkiye'de bir ilke imza atarak futbol branşı üzerine kurulu bir fijital platformu hayata geçirdiklerini belirten Footballium Kurucu Ortağı Kemal Konuk "footballium.com, dijital olarak futbolun tüm dinamiklerinin bir arada bulunup kişisel profillerini oluşturabileceği ve birbirleriyle etkileşime geçebileceği sosyal bir platform. Aynı zamanda sahaya inerek fiziksel olarak düzenlediğimiz turnuvalar ile herkesin kendini göstermesine olanak sağlıyoruz. Bu anlamda dijital ve fiziksel olmak üzere iki alanda faaliyet gösteren fijital bir modelimiz var. Hedefimiz, futboldaki fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak, amatörlerin profesyonelleşmesine katkıda bulunmak ve bu doğrultuda, profesyonellerin deneyimlerini paylaşabilmesine olanak sağlamak." dedi.

Geçtiğimiz yıl StartersHub tarafından yatırım yapılan footballium.com, yenilenen kullanıcı dostu tasarımıyla emin adımlarla devam ediyor.
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