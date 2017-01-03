'Titanik'i yangın batırdı' iddiası

270 metre uzunluğunda ve yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki Titanik adlı transatlantik, bundan 105 yıl önce 15 Nisan'da Kuzey Atlantik'te batmış ve bin 500'den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı. Titanik'in gövdesi üzerinde yapılan son incelemeler, geminin motorlarının kömür depolama bölümünde çıkan dev yangın nedeniyle durmuş olabileceğini ortaya koydu.

Dümeni de çalışmaz hale gelen geminin okyanusta sürüklenerek buzdağına çarpıp battığı tezi üzerinde duruluyor.

İddiayı ortaya atan 30 yılı aşkın süredir Titanik'i inceleyen gazeteci Senan Molony.

Titanik suya indirilmeden önce elektrik mühendisleri tarafından çekilen fotoğraflarını ve enkaz fotoğraflarını inceleyen Molony, enkazın sağ ön tarafında büyük yanık izleri gördüğünü söylüyor.

Molony, "Buzdağının gövdeyi deldiği noktayı inceliyorduk. Tam da o noktada büyük yanık izleri olduğunu fark ettik. İçeride çıkan bir yangın, buz dağının çarptığı noktayı zayıflatmış olabilir" diyor.

Kömür depolama bölgesinde çıkmış olabileceği düşünülen gizli bir yangının için için üç hafta boyunca devam etmiş olabileceği ifade ediliyor.

Titanik yola çıktıktan sonra kazan dairesinin hemen yanındaki kömür deposunda bir yangın çıkmış, 12 kişilik bir ekip yangını güçlükle söndürebilmişti. Gemiyi imal eden şirketin başkanı Joseph Bruce Ismay'ın da yolculara yangın konusunda hiçbir şey söylenmemesi konusunda mürettebatı uyardığı ifade ediliyor.

Molony, "Titanik'in batışı hep bir kaza olarak lanse edildi. Bu hikâye dev bir geminin buzdağına çarpmasından ibaret değil. Pek çok sebebin bir araya gelmesiyle büyük bir trajedi yaşandı: Yangın, buz ve sorumsuzluk" dedi.

Kaynak: BBCTÜRKÇE