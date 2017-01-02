Gerçek hayattaki Avatar robotunun yeni videosu

Geçtiğimiz hafta içerisinde Güney Koreli şirket Hankook Mirae'nin Avatar'daki insan kontrollü robotu gerçeğe dönüştürdüğünden söz etmiştik. Robotun tasarımcısı, Hollywood SFX emektarı Vitaly Bulgarov, bu robotun ilgi çekici videolarını paylaşmayı sürdürüyor.
Güney Kore'de geliştirilen 4 metre uzunluğundaki ve 1 buçuk ton ağırlığındaki 'Avatar' robot Method-2 olarak isimlendirildi.
Videodan da anlaşılacağı üzere dev robot, içerisindeki insanın hareketlerini eş zamanlı olarak uyguluyor. İşte videoları;
Bu da önceki videosu;
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