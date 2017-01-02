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Gerçek hayattaki unun yeni su

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Giriş Tarihi: 02.01.2017, 11:02 Güncelleme Tarihi: 02.01.2017, 11:10
Etiketler:
robot güney kore avatar avatar robot Vitaly Bulgarov video
Gerçek hayattaki Avatar robotunun yeni videosu

'de gerçeğe dönüştürülen 'daki insan kontrollü un yeni su yayınlandı.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz hafta içerisinde li şirket Hankook Mirae'nin 'daki insan kontrollü u gerçeğe dönüştürdüğünden söz etmiştik. Robotun tasarımcısı, Hollywood SFX emektarı Vitaly Bulgarov, bu robotun ilgi çekici larını paylaşmayı sürdürüyor.

Güney Kore'de geliştirilen 4 metre uzunluğundaki ve 1 buçuk ton ağırlığındaki 'Avatar' robot Method-2 olarak isimlendirildi.

Videodan da anlaşılacağı üzere dev robot, içerisindeki insanın hareketlerini eş zamanlı olarak uyguluyor. İşte videoları;

Bu da önceki videosu;
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