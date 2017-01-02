Donald Trump 'bilgisayar kullanmayın' dedi

Kullandığımız bilgisayarlar hakkında devamlı olarak açıklamalar yapılıyor. Ancak bu konuyla ilgili bir genel görüşün olduğunu söylemek mümkün. Bu genel görüş ise kullandığımız bilgisayarların düşündüğümüz kadar "güvenli" olmadıkları. Bu konuyla ilgili son olarak görüşünü bildiren ise ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump oldu.

Son dönemde gerçekleşen ve gerçekleştiği iddia edilen siber saldırılara da değinen Trump, bilgiyi özel tutmak söz konusu olduğunda hiçbir bilgisayarın güvenli olmadığını söyledi. Bu yüzden özellikle "önemli" yazışmalarda eski modaya uymanın çok daha güvenli olacağını söyleyen Trump'a göre bu yazışmalar, elle yazılmalı ve kurye ile gönderilmeli. Trump'ın seçim boyunca sıkça Twitter kullanmasına rağmen, bilgisayar kullanımına mesafeli davrandığı biliniyor.

Öte yandan ABD'deki seçim döneminde Rusya'nın çeşitli siber saldırılar gerçekleştirildiği iddialarına da değinen Trump, bu tarz konuların ispatlanmadıkça kesin olarak konuşulamayacağını söyledi. Ayrıca bu tarz siber saldırıların kanıtlanmasının çok güç olduğunu belirten Trump, siber saldırı tarzı konulara hakim olduğunu da sözlerine ekledi.

Bilgisayarların güvenliği konusunda siz ne düşünüyorsunuz?