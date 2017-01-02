| Üye ol | 03 Ocak 2017,Salı
  • kategori seçin
  • ara

, 45 uzman yardımcısı arıyor

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 02.01.2017, 21:37 Güncelleme Tarihi: 02.01.2017, 21:41
Etiketler:
BTK bilişim başvuru internet işe alım bilişim uzman yardımcısı
BTK, 45 bilişim uzman yardımcısı arıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 45 uzman yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK), yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile sosyal bilimler alanında 5, hukuk alanında 20, mühendislik alanında 20 uzman yardımcısı alınacak.

Kurumun sitesindeki (www..gov.tr) formunu doldurarak, elektronik ortamda gönderen adaylar, istenilen belgelerle 16-20 Ocak'ta Kurumun Ankara'daki binasına şahsen ya da postayla başvuru yapacak.

11-12 Şubat'ta yapılacak yazılı sınava katılacak adaylar, Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecek.

Kaynak: AA
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Güncel Toplam kayıt: 11422
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın