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, 74 yaşında!

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Giriş Tarihi: 02.01.2017, 10:23 Güncelleme Tarihi: 02.01.2017, 10:29
Etiketler:
barış manço müzik sanat doğum günü
Barış Manço, 74 yaşında!

Ülkemizin en kıymetli çılarından biri o!

Mahmut Saral

Bugün, 2 Ocak 2017 (1943). Ülkemizin yetiştirdiği en büyük çılardan merhum Barış Manço'nun . Sanatçı eğer bugün yaşasaydı, 74 yaşında olacaktı.

40 yılı aşkın sanat hayatında birçok önemli başarıya imza atan ve yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil eden , 2023 yılında, yani 80 yaşına geldiğinde bir senfonik konser vermek istiyordu, ama olmadı. Sanatçı, 1 Şubat 1999'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu.

Yine de Barış Manço, ölüm günlerinin değil, doğum günlerinin hatırlanmasından yana bir isim. Biz de bu vesileyle sanatçının doğum gününü kutluyor, "iyi ki doğmuşsun" diyoruz.

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