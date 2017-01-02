Barış Manço, 74 yaşında!

Bugün, 2 Ocak 2017 (1943). Ülkemizin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan merhum Barış Manço'nun doğum günü. Sanatçı eğer bugün yaşasaydı, 74 yaşında olacaktı.

40 yılı aşkın sanat hayatında birçok önemli başarıya imza atan ve yurt dışında da ülkemizi başarıyla temsil eden Barış Manço, 2023 yılında, yani 80 yaşına geldiğinde bir senfonik konser vermek istiyordu, ama olmadı. Sanatçı, 1 Şubat 1999'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yummuştu.

Yine de Barış Manço, ölüm günlerinin değil, doğum günlerinin hatırlanmasından yana bir isim. Biz de bu vesileyle sanatçının doğum gününü kutluyor, "iyi ki doğmuşsun" diyoruz.