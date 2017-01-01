Elektrik hatlarına siber saldırı ihtimali

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilisinden AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, istihbarat birimlerinden yılbaşı gecesi için bir saldırının yapılabileceği istihbaratı alındığı, tüm birimlerle koordineli olarak önlemlerin alındığı ve Marmara Bölgesi'nde son günlerde yaşanan kısmi elektrik kesintisiyle siber saldırıların bağlantısının da araştırıldığı kaydedildi.

Bakanlık yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Kuruma yönelik 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra başlayan ve yakın zamanda artarak düzenli hale gelen siber saldırılar gerçekleştirildi.

"Çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Telekom, ilgili birimler ve Bakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı ile gerekli tedbirlerin alındığını aktaran yetkili, "Saldırılar genel olarak, internet sitelerini ele geçirerek, sızmalar sağlama yönünde. Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye'nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA