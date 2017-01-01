| Üye ol | 03 Ocak 2017,Salı
  • kategori seçin
  • ara

Elektrik hatlarına saldırı i

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 01.01.2017, 12:05 Güncelleme Tarihi: 01.01.2017, 12:08
Etiketler:
siber siber saldırı Enerji Bakanlığı ihtimal tespit BTK
Elektrik hatlarına siber saldırı ihtimali

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının elektrik üretim ve iletim hatlarını kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda saldırı girişimi ini araştırdığı belirtildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilisinden AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, istihbarat birimlerinden yılbaşı gecesi için bir saldırının yapılabileceği istihbaratı alındığı, tüm birimlerle koordineli olarak önlemlerin alındığı ve Marmara Bölgesi'nde son günlerde yaşanan kısmi elektrik kesintisiyle siber saldırıların bağlantısının da araştırıldığı kaydedildi.

Bakanlık yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Kuruma yönelik 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra başlayan ve yakın zamanda artarak düzenli hale gelen saldırılar gerçekleştirildi.

"Çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Telekom, ilgili birimler ve Bakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı ile gerekli tedbirlerin alındığını aktaran yetkili, "Saldırılar genel olarak, internet sitelerini ele geçirerek, sızmalar sağlama yönünde. Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye'nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Güncel Toplam kayıt: 11416
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın