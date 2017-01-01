Dünyanın en yüksek köprüsünün nefes kesen videosu

Çin'in geçtiğimiz gün 565 metre yükseklikle şimdiye kadarki en yüksek köprüsünü hizmete açtığından sizlere söz etmiştik. Çin'in Xuanwei ve Shuicheng bölgeleri arasındaki dört saatlik karayolunu yaklaşık bir saate indiren Beipanjiang Köprüsü, gerek üzerinden, gerekse de aşağıdan görüntüsüyle gerçekten etkileyici görünüyor.

Beipanjiang Köprüsü'nün geçtiğimiz gün yeni ve adeta nefes kesici bir videosu paylaşıldı. Videoda köprüden ve yapım zamanlarından görüntüler var.

Eylül ayında sonlanan inşaatla birlikte, Çin zaten kendi elinde olan 495 metrelik rekoru geçmiş oldu. Dünyanın en yüksek 10 köprüsünden 8'i de Çin'de bulunuyor.

İşte o video;