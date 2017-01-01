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Dünyanın sünün nefes kesen su

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Giriş Tarihi: 01.01.2017, 12:11 Güncelleme Tarihi: 01.01.2017, 12:23
Etiketler:
video en yüksek köprü yüksek Beipanjiang Köprüsü çin nefes kesici
Dünyanın en yüksek köprüsünün nefes kesen videosu

Geçtiğimiz gün 'de hizmete açılan dünyanın sünün nefes kesen su.

Emre Çetinkaya

'in geçtiğimiz gün 565 metre likle şimdiye kadarki sünü hizmete açtığından sizlere söz etmiştik. Çin'in Xuanwei ve Shuicheng bölgeleri arasındaki dört saatlik karayolunu yaklaşık bir saate indiren Beipanjiang Köprüsü, gerek üzerinden, gerekse de aşağıdan görüntüsüyle gerçekten etkileyici görünüyor.

'nün geçtiğimiz gün yeni ve adeta bir su paylaşıldı. Videoda köprüden ve yapım zamanlarından görüntüler var.

Eylül ayında sonlanan inşaatla birlikte, Çin zaten kendi elinde olan 495 metrelik rekoru geçmiş oldu. Dünyanın en yüksek 10 köprüsünden 8'i de Çin'de bulunuyor.

İşte o video;
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