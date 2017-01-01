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2017 sonuçlarını tek tıkla in

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Giriş Tarihi: 01.01.2017, 11:26 Güncelleme Tarihi: 01.01.2017, 11:33
Etiketler:
milli piyango bilet piyango çekiliş 31 Aralık 2016 öğren
2017 Milli Piyango sonuçlarını tek tıkla öğrenin

Dün gece geleneksel i gerçekleşti. Aşağıda verdiğimiz linke tıklayarak inizin kazanıp kazanmadığını sorgulayabilirsiniz.

Emre Çetinkaya

, 31 Aralık gecesinde resmen çekildi. Büyük ikramiyenin 60 milyon TL olduğu te, büyük ikramiyenin 4'e bölündüğü belirtildi. Ayrıca ikramiye, "2796288" numaralı çeyrek e isabet etti.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI SORGULA

ÇEYREK BİLETE İSABET ETTİ

Milli 'nun yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3'ü İstanbul, 1'i Antalya'da satıldı. Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 2796288 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti.

3'Ü İSTANBUL'A 1'İ ANTALYA'YA

Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3'ü İstanbul, 1'i Antalya'da satıldı.
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