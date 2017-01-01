2017 Milli Piyango sonuçlarını tek tıkla öğrenin

Milli Piyango, 31 Aralık gecesinde resmen çekildi. Büyük ikramiyenin 60 milyon TL olduğu çekilişte, büyük ikramiyenin 4'e bölündüğü belirtildi. Ayrıca ikramiye, "2796288" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

ÇEYREK BİLETE İSABET ETTİ

Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3'ü İstanbul, 1'i Antalya'da satıldı. Milli Piyango'nun yılbaşı ikramiyesinde bu yıl büyük ikramiye 2796288 rakamlarının bulunduğu bilete isabet etti.

3'Ü İSTANBUL'A 1'İ ANTALYA'YA

Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3'ü İstanbul, 1'i Antalya'da satıldı.