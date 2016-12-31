Tüm mirasını (4,2 milyon TL) kedi ve köpeklere bırakan kadın

ABD'de geçen yıl ölen Glenda Taylor DeLawder isimli kadının, mirasını kedi ve köpeklere bıraktığı ortaya çıktı.

ABD basını, evcil hayvanlara düşkünlüğü ile tanınan DeLawder'in, evinin bulunduğu bölgedeki Elizabethton Hayvan Barınağı'na 1.2 milyon dolar (4 milyon 230 bin TL) bağışladığını yazdı.

Kaynak: Sabah