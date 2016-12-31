| Üye ol | 31 Aralık 2016,C.tesi
  • kategori seçin
  • ara

Tüm mirasını (4,2 milyon TL) kedi ve köpeklere bırakan kadın

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 31.12.2016, 11:48 Güncelleme Tarihi: 31.12.2016, 11:55
Tüm mirasını (4,2 milyon TL) kedi ve köpeklere bırakan kadın

ABD'de bir kadın tüm mirasını kedi ve köpeklere bıraktı. İşte detaylar.

ABD'de geçen yıl ölen Glenda Taylor DeLawder isimli kadının, mirasını kedi ve köpeklere bıraktığı ortaya çıktı.

ABD basını, evcil hayvanlara düşkünlüğü ile tanınan DeLawder'in, evinin bulunduğu bölgedeki Elizabethton Hayvan Barınağı'na 1.2 milyon dolar (4 milyon 230 bin TL) bağışladığını yazdı.

Kaynak: Sabah
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Güncel Toplam kayıt: 11410
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın