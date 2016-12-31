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Efsane tablolarda lı izleri mi var?

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Giriş Tarihi: 31.12.2016, 11:56 Güncelleme Tarihi: 31.12.2016, 12:04
Etiketler:
uzay uzaylı iddia komplo teorisi ufo ilginç
Efsane tablolarda uzaylı izleri mi var?

Komplo teorisyenleri yeni bir ile karşımıza çıktılar. Yeni iddialara göre bazı eski tablolarda, lıların Dünya'yı ziyaret ettiğine dair izler var.

UFO'ların varlığına inanan internet siteleri, eski tablolarda lıların insanlarla iletişime geçtiğine ilişkin işaretlerin bulunduğunu savundu.

İtalyan ressam Carlo Crivelli'nin 1486'da yaptığı Cebrail meleğinin Meryem Ana'ya gelişini temsil eden tabloda, Meryem Ana'nın başındaki halkanın gökyüzündeki UFO ile iletişime geçtiği anı yansıttığı ileri sürüldü. Avusturyalı Pacher'ın tablosunda ise Aziz Wolfgang'in Dünya'yı ziyaret eden ile iletişimde olduğu anı anlattığı edildi. İşte o tablolardan bazıları;

Kaynak: Sabah
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