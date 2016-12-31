Efsane tablolarda uzaylı izleri mi var?

UFO'ların varlığına inanan internet siteleri, eski tablolarda uzaylıların insanlarla iletişime geçtiğine ilişkin işaretlerin bulunduğunu savundu.
İtalyan ressam Carlo Crivelli'nin 1486'da yaptığı Cebrail meleğinin Meryem Ana'ya gelişini temsil eden tabloda, Meryem Ana'nın başındaki halkanın gökyüzündeki UFO ile iletişime geçtiği anı yansıttığı ileri sürüldü. Avusturyalı Pacher'ın tablosunda ise Aziz Wolfgang'in Dünya'yı ziyaret eden uzaylı ile iletişimde olduğu anı anlattığı iddia edildi. İşte o tablolardan bazıları;
Kaynak: Sabah
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