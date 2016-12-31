Dünyanın şimdiye kadar yapılmış en yüksek köprüsü açıldı

Çin'in Xuanwei ve Shuicheng bölgeleri arasındaki dört saatlik karayolunu yaklaşık bir saate indiren Beipanjiang Köprüsü önceki gün açıldı. Yaklaşık bir kilometre 300 metre uzunluğundaki asma köprü, yerden 565 metre yükseliğiyle de dünyanın en yüksek köprüsü olarak kayıtlara geçti.

140 milyon dolara mal olduğu belirtilen köprünün manzarası da görenleri büyüledi. Eylül ayında sonlanan inşaatla birlikte, Çin zaten kendi elinde olan 495 metrelik rekoru geçmiş oldu. Dünyanın en yüksek 10 köprüsünden 8'i de Çin'de bulunuyor.

Kaynak: Sabah