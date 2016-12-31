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Dünyanın şimdiye kadar yapılmış en yüksek sü açıldı

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Giriş Tarihi: 31.12.2016, 11:41 Güncelleme Tarihi: 31.12.2016, 11:46
Etiketler:
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Dünyanın şimdiye kadar yapılmış en yüksek köprüsü açıldı

, yerden tam 565 metre yüksekte inşa ettiği Beipanjiang sü'nü e açtı.

'in Xuanwei ve Shuicheng bölgeleri arasındaki dört saatlik karayolunu yaklaşık bir saate indiren Beipanjiang Köprüsü önceki gün açıldı. Yaklaşık bir kilometre 300 metre uzunluğundaki asma , yerden 565 metre yükseliğiyle de olarak kayıtlara geçti.

140 milyon dolara mal olduğu belirtilen köprünün manzarası da görenleri büyüledi. Eylül ayında sonlanan inşaatla birlikte, Çin zaten kendi elinde olan 495 metrelik rekoru geçmiş oldu. Dünyanın en yüksek 10 köprüsünden 8'i de Çin'de bulunuyor.

Kaynak: Sabah
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