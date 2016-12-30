Dünya, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan nefes kesici görünüyor (4K video)

"Şanslı" sıfatının tanımı hiç şüphesiz ki kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Ancak bu sıfatı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görevli insanlar için rahatlıkla kullanabiliriz. Zira her gün Dünya'nın eşsiz manzarasını görme fırsatına sahipler.

Bugün, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlardan Jeff Williams kendi penceresinden Dünya'nın nasıl göründüğünü video ile herkese göstermek istemiş ve bir video yayınlamış. 4K çözünürlüğe sahip olan videoda Dünya'nın eşsiz görüntülerini yüksek çözünürlüklü olarak görebilmek mümkün.

İşte o video;