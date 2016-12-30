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, Uluslararası İstasyonu'ndan nefes kesici görünüyor ()

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Giriş Tarihi: 30.12.2016, 10:52 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016, 11:22
Etiketler:
Jeff Williams uzay uluslararası uzay istasyonu ISS dünya 4k video nasa
Dünya, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan nefes kesici görünüyor (4K video)

Uluslararası İstasyonu, 'nın eşsiz görüntülerini görebileceğimiz yeni bir video yayınladı.

Emre Çetinkaya

"Şanslı" sıfatının tanımı hiç şüphesiz ki kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Ancak bu sıfatı Uluslararası İstasyonu'nda () görevli insanlar için rahatlıkla kullanabiliriz. Zira her gün 'nın eşsiz manzarasını görme fırsatına sahipler.

Bugün, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlardan Jeff Williams kendi penceresinden Dünya'nın nasıl göründüğünü video ile herkese göstermek istemiş ve bir video yayınlamış. 4K çözünürlüğe sahip olan videoda Dünya'nın eşsiz görüntülerini yüksek çözünürlüklü olarak görebilmek mümkün.

İşte o video;
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