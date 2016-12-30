| Üye ol | 31 Aralık 2016,C.tesi
  • kategori seçin
  • ara

yerine yayan '' keşfedildi

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 30.12.2016, 15:27 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016, 15:31
Etiketler:
bilim bilim adamları keşif radyasyon ışık galaksi mega-meyzer
Işık yerine radyasyon yayan 'mega-meyzer' galaksi keşfedildi

NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 370 milyon yılı ötede, ışık yerine yayan "mayzer" özellikli dev keşfetti.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu, dünyadan 370 milyon ışık yılı ötede, yerine yayan "mayzer" özellikli dev keşfetti.

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezinden yapılan açıklamada, "" olarak kategorize edilen galaksinin, Samanyolu Galaksisi içindeki benzer yapılara kıyasla 100 milyon kat daha fazla radyasyon dalgası yaydığı belirtildi.

İlgili: 2016 yılında bilim dünyasını değiştirecek 10 buluş

adamları, "IRAS 16399-0937" adını verdikleri uydunun yüksek çözünürlüklü bir fotoğrafını yayımladı. Fotoğrafın, teleskobun Gelişmiş Kamera Araştırma Sistemi (ACS) ile Yakın Kızılötesi Kamera ve Çoklu-Obje Spektrometresi (NICMOS) donanımları tarafından yapılan ayrı ayrı gözlemlerin birleştirilmesiyle oluşturulduğu ifade edildi.

NICMOS'un yüksek hassasiyeti, görüntü çözünürlüğü ve alan derinliği, na galaksinin yapısını detaylı olarak inceleme imkanı verdi. Galaksinin merkezinde iki ayrı çekirdek olduğu, IRAS 16399N ve IRAS 16399S adı verilen iki unsurun galaksinin kuzeyinde ve güneyinde, birbirlerinden 11 bin ışık yılı uzakta bulundukları kaydedildi. Fakat iki ayrı unsurun aynı kozmik gaz ve toz girdabı içinde gömülü olduğu ve birleşme süreci içinde bulunduğu ifade edildi.

Bilim adamları çekirdeklerin farklı özellikte olduğunun altını çizdi. Güneydeki çekirdeğin yoğun enerjili, aktif bir yıldız oluşum bölgesi olduğu ve kuzeydeki çekirdeğin ise az miktarda iyonize yüklü veya nötr haldeki gaz atomlarından oluşan düşük yoğunluklu enerji alanı yarattığı belirtildi. Kuzey çekirdeğin içinde ayrıca güneşten 100 milyon kat büyük bir kara delik bulunduğu kaydedildi.

Mega-meyzerler, galaksi içindeki bulutlar gibi bazı unsurların yüksek yoğunlukta enerji aktarımı için uygun uyarılma şartlarını taşıması sonucu oluşuyor. Bu durumda galaksi, dev bir lazer düzeneğine dönüşerek çevresine büyük miktarda radyasyon yayıyor.

Kaynak: AA
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Güncel Toplam kayıt: 11404
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın