Hayat kurtaracak karayolu döner bariyer sistemi hayata geçti

Hatırlayacağınız üzere sizlere geçtiğimiz aylarda bir döner bariyer sisteminden söz etmiştik. Kısa bir süre önce tanıtımı gerçekleştirilen ve Koreli ETI isimli şirket tarafından geliştirilen döner bariyer sistemi (Rolling Barrier System) ölümlü kazaların oranını azaltma potansiyeline sahip.

İşte bu döner bariyer sistemi geçtiğimiz gün itibarıyla Malezya'da yer alan Subang Havaalanı'na giden otoyol üzerinde hayata geçti. Şimdilik pilot bölge uygulamasında olan bu hizmetin yavaş yavaş başka ülkelerde ve bölgelerde de kullanılması bekleniyor.

Bu bariyer sistemi, aracın darbe enerjisini absorbe ediyor ve biraz da esneklikle birlikte sürücünün ve araç içindeki yolcuların hayatta kalma şansını arttırıyor.

Bu sistemin yaygınlaşması halinde milyonlarca insanın hayatını kurtarabileceği söyleniyor.

İşte videosu;