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karayolu döner bariyer i

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Giriş Tarihi: 30.12.2016, 11:09 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016, 11:19
Etiketler:
Eti kore sistem döner bariyer sistemi hayat kurtaracak Rolling Barrier hayata geçti malezya
Hayat kurtaracak karayolu döner bariyer sistemi hayata geçti

li ETI isimli bir şirkn geçtiğimiz aylarda tanıttığı döner bariyer i (), hayata geçirildi.

Emre Çetinkaya

Hatırlayacağınız üzere sizlere geçtiğimiz aylarda bir döner bariyer inden söz etmiştik. Kısa bir süre önce tanıtımı gerçekleştirilen ve Koreli ETI isimli şirket tarafından geliştirilen döner bariyer sistemi ( System) ölümlü kazaların oranını azaltma potansiyeline sahip.

İşte bu geçtiğimiz gün itibarıyla Malezya'da yer alan Subang Havaalanı'na giden otoyol üzerinde . Şimdilik pilot bölge uygulamasında olan bu hizmn yavaş yavaş başka ülkelerde ve bölgelerde de kullanılması bekleniyor.

Bu bariyer sistemi, aracın darbe enerjisini absorbe ediyor ve biraz da esneklikle birlikte sürücünün ve araç içindeki yolcuların hayatta kalma şansını arttırıyor.

Bu sistemin yaygınlaşması halinde milyonlarca insanın hayatını kurtarabileceği söyleniyor.

İşte videosu;
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Hadi bakim Tofaşçılar yırttınız ??

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evet2
hayır0
cevapla 30.12.2016 16:40
deadspace deadspace

helal olsun kırılmadı

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 30.12.2016 13:44
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