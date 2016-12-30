Facebook, kullanıcıların çevrimdışı verilerini topluyor!

Hasan Uğur Nayır

Facebook, ailenizle, arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla ve sevdiklerinizle haberleşmeye, bağlantı kurmaya yardımcı oluyor. Bunun yanı sora yeni tanıdıklar edinmeyi de sağlıyor. Çok kullanışlı bir platform, fakat Facebook'ta pazarlama stratejileri ve reklam gösterimleri için de etkinlikler var. Facebook'un ilgili reklamları göstermek için profil bilgilerini kullandığı bilinen bir gerçek. Kullanıcılar hakkında bilgi toplamak yeni bir şey değil ve muhtemelen bu muhabbetleri daha önce duymuşsunuzdur. Fakat kullanıcılar Facebook'un çevrimdışı aracılardan bilgi topladığının farkında değil.

ProPublica'nın araştırmasına göre bu süreç çok basit değil ve Facebook görünüşe göre bu işlemi birkaç adım daha ileriye taşıyor. Sosyal ağ, kullanıcıların çevrimdışı yaşamı hakkında bilgi sunan çeşitli veri broker'ları ile sözleşmelere sahip. Bu bilgi alışverişi kullanıcıların alışverişini, yemek yemeyi sevdiği yeri, ne kadar para kazandığını ve hatta kredi kartı sayısını da içeriyor.

Gerçek hayatla yani çevrimdışı yaşamla ilgili bu bilgiler, online reklamların stratejik olarak daha da cilalamak için Facebook tarafından kullanılıyor.

ProPublica, Facebook reklam platformu hakkında yaptığı araştırmada, üçüncü bir kaynak tarafından sağlanan yaklaşık 600 kategori olduğunu keşfetti. Tanımlanan kategorilerin çoğunluğu kullanıcıların mali öznitelikleriyle bağlantılı.

Sonuç olarak bu durumda Facebook'un son derece değerli olan mikro hedefleme taktikleriyle, çevrimdışı bilgileri toplamaya ve daha sonra reklamcılık platformunu ilerletmek için kullanıcılarla eşleştirmeye çalışacağı anlaşılıyor.