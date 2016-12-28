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dan 'nü fotoğrafladılar

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Giriş Tarihi: 28.12.2016, 10:19 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016, 10:23
Etiketler:
Van Gölü uzay Avrupa Uzay Ajansı ISS Thomas Pesquet
Uzaydan Van Gölü'nü fotoğrafladılar

Fransız astronot , Twitter hesabından ülkemizle ilgili bir paylaşım yaptı.

Avrupa Ajansı'nda görev yapan Fransız astronot Thomas Pesquet, Van Gölü'nün fotoğrafını uzaydan çekerek sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından takipçileriyle paylaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) kalan Pesquet, "Türkiye'nin güzel gölü Van. (Buzdan) bir kalbe benziyor" mesajını paylaştı. Pesquet'nin paylaşımını bin 300'den fazla takipçi beğendi. 19 Kasım'dan beri UUİ'de olan Pesquet Dünya'daki birçok yerin fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşıyor.

Kaynak: Sabah
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