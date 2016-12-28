Uzaydan Van Gölü'nü fotoğrafladılar

Avrupa Uzay Ajansı'nda görev yapan Fransız astronot Thomas Pesquet, Van Gölü'nün fotoğrafını uzaydan çekerek sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından takipçileriyle paylaştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) kalan Pesquet, "Türkiye'nin güzel gölü Van. (Buzdan) bir kalbe benziyor" mesajını paylaştı. Pesquet'nin paylaşımını bin 300'den fazla takipçi beğendi. 19 Kasım'dan beri UUİ'de olan Pesquet Dünya'daki birçok yerin fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşıyor.

Kaynak: Sabah