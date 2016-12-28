Uzaydan gelen gizemli sinyal tespit edildi

The Astrophysical Journal isimli bilimsel dergide yayımlanan raporda araştırmacılar samanyolu Galaksisi'nin dışından 10 kuvvetli sinyal tespit etti. Sinyallerin aynı noktadan gönderildiği öne sürüldü. Kanada'daki McGill Üniversitesi uzmanları da yakın zamanda 6 sinyalin daha bu bölgeden geldiğini bildirmişti. Bölgenin Samanyolu Galaksisi'nin ötesinde olması sinyallerin gizemini artırıyor.

Hızlı radyo patlaması (FRB) adı verilen sinyallerin sadece birkaç milisaniye (saniyenin binde 1'i) sürdüğü belirtildi. İlk 10 sinyalin bu yıl mart ayında tespit edilmesine kadar, bu tür sinyallerin uzayın birbirinden farklı yerlerinden gelişigüzel bir şekilde geldiği düşünülüyordu. Radyo dalgaları belli bir düzende gelmediğinden araştırmacılar da sinyallerin nedeni hakkında açıklama getiremiyordu. Ancak bu sefer FRB'lerin daha önce görülmeyen bir modelde tekrarlanması da araştırmacılara uzaydan gelen sinyaller konusunda yeni ufuklar açtı. Astrofizikçiler dünyaya her gün 2 bin civarında bu tür sinyal geldiğini ancak oldukça kısa sürdüğünden tespit edilmesinin oldukça güç olduğunu söylüyor. İlk kez 2007'de tespit edilen FRB'ler ilk kez bu çalışmada gerçek zamanlı olarak tespit edildi. 16 sinyalin keşfi, sinyallerin Samanyolu Galaksisi içinden geldiğine dair bu zamana kadar hâkim olan görüşle çelişiyor. Bu tür sinyallere dair bilim dünyasında yaygın olan bir görüşe göre iki nötron yıldızının çarpışmasıyla meydana gelen kara deliğin yanı sıra bu tür kısa süreli radyo dalgaları da oluşuyor.

Kaynak: Sabah