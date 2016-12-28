Star Wars'un Prenses Leia'sı hayatını kaybetti

Star Wars serilerinde Prenses Leia karakterini canlandıran 60 yaşındaki ABD'li oyuncu Carrie Fisher, üç gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede hayatını kaybetti.

Londra'dan Los Angeles kentine giderken uçakta ağır bir kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu dün yaşamını yitirdi. Aynı zamanda senaryo yazarlığı da yapan oyuncu, Yıldız Savaşları'nın yanı sıra Cazcı Kardeşler, Hannah ve Kız Kardeşleri, Charlie'nin Melekleri filmlerinde de rol almıştı. Geçen sene aralık ayında vizyona giren Star Wars Bölüm 7: Güç Uyanıyor'da eski rolünü yeniden canlandıran Fisher, seneye vizyona girecek olan devam filmi Bölüm 8'in çekimlerine devam ediyordu.

Kaynak: Sabah