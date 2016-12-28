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'den 260 milyon dolarlık enerjisi ı

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Giriş Tarihi: 28.12.2016, 10:25 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016, 10:28
Etiketler:
panasonic yatırım güneş güneş paneli anlaşma
Panasonic'den 260 milyon dolarlık güneş enerjisi yatırımı

Japon elektronik devi 'in ABD'li elektrikli otomobil ve enerji şirketi Tesla Motors'a hücresi (solar cell) üretmek için 30 milyar yen (260 milyon dolar) yapacağı bildirildi.

Panasonic'den bugün yapılan açıklamada, Tesla Motors'un New York eyaletindeki Buffalo kentinde bulunan fabrikasına fotovoltaik güneş hücreleri ve modülleri üretmek için 30 milyar yen (260 milyon dolar) yatırım yapmak için sağlandığı belirtildi.

Binaların çatılarında enerjisinden elektrik üretmek için kullanılacak hücre ve modüllerin imalatına gelecek sene yazın başlanacağının kaydedildiği açıklamada, üretim kapasitesinin 2019'da 1 gigavata ulaşmasının beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, anlaşma kapsamında 'in Buffalo'daki fabrikada gerek duyulan maliyetlerini karşılaması ve Tesla'ın Panasonic'e "uzun dönem satın alma taahhütü" verdiği ifade edilirken, anlaşma sayesinde Buffalo kentinde yaklaşık bin 400 kişiye istihdam sağlanacağı bilgisine yer verildi.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından Tesla'nın New York borsasındaki hisseleri yüzde 4,2 artış gösterdi.

Kaynak: AA
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