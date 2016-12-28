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Karanlık keşfedildi

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Giriş Tarihi: 28.12.2016, 11:50 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016, 12:02
Etiketler:
karanlık madde cüce galaksi Stanford Üniversitesi Yashar Hezaveh uzay evren
Karanlık cüce galaksi keşfedildi

Siyahlar içine gizlenmiş bu gök ada nin gizemine ışık tutabilir.

Hasan Uğur Nayır

Amerikalı gökbilimciler, yaklaşık 4 milyar ışık yılı uzaklıkta büyük bir galaksinin yakınına saklanmış, karanlık cüce bir galaksi keşfetti. Bu oldukça şaşırtıcı bir keşif ve ortaya çıkan bulgular astrofizikçilerin yi çevreleyen gizemi daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Karanlık ler, temel olarak az sayıda ya da hiç yıldız olmayan gök adalardır. Bu galaksiler ışıl ışıl parlamasa da, galaksilerle ilişkili olan önemli miktarda gaz ve tozu barındırıyor.

Sözünü ettiğimiz karanlık ada, 'ndeki ekip tarafından bulundu. Üniversiteden 'in keşifle ilgili yaptığı açıklama, nasıl bir yol izlediklerini ortaya koyuyor. Açıklama şu şekilde:

"Bu görünmez nesneleri, bir pencerede yağmur damlalarınını görebildiğimiz gibi bulabiliriz. Yağmur damlası görüntü bozulmalarına, kırılmalara neden olur. Benzer bozulmalar karanlık maddenin kütleçekimi etkisi ile üretilir. Bu şekilde cüce galaksiyi ortaya çıkardık."

Karanlık madde in her yerinde. Karanlık maddeyi görememize rağmen, ın toplam kütlesinin büyük kısmını oluşturuyor ve kütleçekim gibi olaylarla sıradan maddeyle her zaman fark etmediğimiz şekilde etkileşime giriyor. Kütleçekimin kökündeki karanlık bir galaksiyi bulmak ise muhteşem bir bulgu. Araştırmacılar buldukları yıldızsız kütlelerin Samanyolu kütlesinin yaklaşık 0.001 katı olduğunu ve muhtemelen daha büyük galaksi ile garip ilişkilerinde karanlık maddenin hakim olduğunu tahmin ediyorlar.

Eğer bu doğruysa, yeni bulgular karanlık maddenin doğasını daha iyi anlamak için kritik bir fırsat olabilir. Koyu renkli maddeyi göremememize rağmen, sıcaklığını ölçebilmeliyiz. Gökbilimciler şu anda uzak galaksilerin etrafında biriken potansiyel karanlık madde yığınları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorlar. Yeni çalışma, bilinen evrendeki galaksilerin çoğunluğunun görünür olmadığını, karanlık maddeden dolayı gözükmediklerin, ancak sıcaklık verileriyle ölçülmesinin bir seçenek olabileceğini öneriyor.

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