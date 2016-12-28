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Düşen ndaki son çığlık: Kaptan düşüyoruz

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Giriş Tarihi: 28.12.2016, 18:04 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016, 18:08
Etiketler:
uçak Rus uçağı düştü karadeniz son konuşmalar
Düşen Rus uçağındaki son çığlık: Kaptan düşüyoruz

’e düşen Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Tu-154 tipi uçağa ait karakutudaki ilk veriler medyaya yansıdı. Kokpit konuşmalarında son saniyede pilot ile yardımcısı arasında neler olduğunun anlaşılamamasından kaynaklanan bir şaşkınlık ve panik ifadeleri dikkat çekti.

Turkrus.com'un haberine göre; Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, "Soçi'den getirilen Tu-154'e ait karakutudaki verileri inceleme çalışmaları Hava Kuvvetleri Merkez Bilimsel Araştırma Enstitüsü'nde sürüyor. İlk analiz, uçağın olası düşme sebepleri listesini daraltma fırsatını veriyor" dendi.

Diğer yandan Life.Ru sitesi kendi kaynaklarına dayanarak karakutudaki konuşmalardan son bölümleri yayınladı. Buna göre uçak düşmeden önce kaydedilen şöyle:

- Hız 300... (Anlaşılmıyor)

- (Anlaşılmıyor)

- Rafı aldım kaptan. (Teknik bir terim kullanılıyor, anlaşılmıyor)

- Eyvah, vay canına!

(Güçlü bir sinyal duyuluyor)

- Kanatçıklar, bu da ne!! (burada kaptan Rusça küfrediyor)

- Yükseklikölçer!

- Bize... (Anlaşılmıyor)

(Anlaşılmıyor)

- Kaptan, düşüyoruz!

(Kaydın sonu)
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