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'de yardımıyla beyin ı gerçekleştirildi

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Giriş Tarihi: 27.12.2016, 17:23 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 17:27
Etiketler:
navigasyon türkiye hastane tümör ameliyat
Türkiye'de navigasyon yardımıyla beyin ameliyatı gerçekleştirildi

İşte heyecan verici operasyona dair detaylar.

İzmir'de özel bir de yapılan beyin operasyonunda yeri navigasyon bilgisayarı yardımıyla tespit edilen tümör, temizlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, beyin ü ikinci kez nükseden Bekir Burhan (27), uyanık cerrahi yöntemiyle ve bilgisayarı yardımıyla yapılan operasyonla felç olmaktan kurtuldu.

Çocukluğunda yakalandığı lenf kanserini yenen, 6 yıl önce de konuşma merkezinde çıkan beyin tümörü sonrası operasyonla sağlığına kavuşan Burhan'ın rahatsızlığı kısa süre önce tekrar nüksetti. Burhan, Ege Bölgesi'nin ilk "görüntülü ve kılavuzlu beyin cerrahisi ameliyathane sistemini" kuran hastanede uyanık cerrahi yöntemi ve navigasyon yardımıyla Prof. Dr. Sertaç İşlekel başkanlığındaki ekip tarafından edildi.

Tümörün tamamen temizlendiği operasyonla ilgili bilgi veren Prof. Dr. İşlekel, navigasyon yönteminin arabalarda kullanılan sisteme benzediğini, cerrahın üçüncü gözü olarak tanımlanan bu yöntem sayesinde risklerin en aza indirildiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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