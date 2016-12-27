Türkiye'de navigasyon yardımıyla beyin ameliyatı gerçekleştirildi

İzmir'de özel bir hastanede yapılan beyin operasyonunda yeri navigasyon bilgisayarı yardımıyla tespit edilen tümör, temizlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, beyin tümörü ikinci kez nükseden Bekir Burhan (27), uyanık cerrahi yöntemiyle ve navigasyon bilgisayarı yardımıyla yapılan operasyonla felç olmaktan kurtuldu.

Çocukluğunda yakalandığı lenf kanserini yenen, 6 yıl önce de konuşma merkezinde çıkan beyin tümörü sonrası operasyonla sağlığına kavuşan Burhan'ın rahatsızlığı kısa süre önce tekrar nüksetti. Burhan, Ege Bölgesi'nin ilk "görüntülü ve kılavuzlu beyin cerrahisi ameliyathane sistemini" kuran hastanede uyanık cerrahi yöntemi ve navigasyon yardımıyla Prof. Dr. Sertaç İşlekel başkanlığındaki ekip tarafından ameliyat edildi.

Tümörün tamamen temizlendiği operasyonla ilgili bilgi veren Prof. Dr. İşlekel, navigasyon yönteminin arabalarda kullanılan sisteme benzediğini, cerrahın üçüncü gözü olarak tanımlanan bu yöntem sayesinde risklerin en aza indirildiğini ifade etti.

Kaynak: AA