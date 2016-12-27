SAÜ'de 'teknolojik bor boyası' üretildi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Salih Zeki Yıldız ve Doç. Dr. Uğursoy Olgun, yaklaşık 7 yıllık çalışmalarının ardından bor elementini ftalosiyaninle işleyerek kimyasal reaksiyona girme potansiyeli ve yüzey alanı çok daha fazla olan yeni nano bor tozunu üretti.

Geliştirilen bu katalizörü ileri teknoloji kimyasal boya sentez yöntemlerini kullanarak çeşitli metallerle reaksiyona tabi tutan öğretim üyeleri, daha önce bilimsel literatürde bilinmeyen tamamen yeni fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olma özelliğini taşıyan teknolojik bor boyasını imal etti.

Yüksek floresans özelliğe sahip bor boyasının üretimi için geliştirilen yöntem sayesinde çok daha kolay reaksiyon şartlarında yüksek verimlerle üretim yapılabilecek. Fransa'daki kimya sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya ilk ihracatı yapılan ürünün Sakarya Teknokent bünyesinde gerçekleştirilen uluslararası patent başvuru süreci ise devam ediyor.

Bor boyası, güneş enerjisinden yararlanılarak elektrik üretimi yapan fotovoltaik panel, sağlıklı dokulara zarar vermeden kanserli hücrelerin yok edilmesini sağlayan bir ışın tedavi yöntemi olan fotodinamik terapi, organik ışık yayan diyot, antibakteriyel formülasyonlar, dokunmatik ekranlar, optik filtre ve ışık absorplayıcı gibi birçok alanda kullanılıyor.

"Yaptığımız çalışma dünyada ilk"

SAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğursoy Olgun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009 yılında çalışmalara başladıklarını ve kendilerine ait teknolojiyle nano bor tozunu ürettiklerini söyledi.

Toz şeklindeki katalizörü çeşitli metallerle reaksiyona tabi tutup kırmızı-pembe renkli florasan boya ürettiklerini dile getiren Olgun, "Bu boyanın saflaştırılma süreci ve diğer piyasada bulunan ürünlerden özelliği oldukça iyi. Saflık derecesi daha yüksek, çözünürlük derecesi ve stabilitesi oldukça iyi." dedi.

Olgun, yaptıkları çalışmanın ilk olduğunu henüz dünyada bilinmeyen yeni bir bileşik grubu keşfettiklerini vurgulayarak, "Dolayısıyla keşif, uluslararası alanda ses getirdi. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışından davetler alıyoruz. Mevcut imkanlarımız çerçevesinde mümkün olduğu kadar sağlıklı bir şekilde bu süreci yürütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Ürünün ihracat potansiyeli olduğunu ve gramının 200 avroya satıldığını belirten Olgun, bor boyasını Türkiye'de üretip dış satımını yapmayı planladıklarını kaydetti.

Olgun, Dünya Patent Ofisi'ne başvurularını yaptıklarını ve değerlendirme raporlarının olumlu geldiğini ifade ederek, sürecin Sakarya Teknokent bünyesinde devam ettiğini anlattı.

Ürünün ilk satışını yaptıklarını belirten Olgun, "Fransa'daki kimya sektöründe faaliyet gösteren bir firmaya ürünümüzü teslim ettik. Bu da sevindirici bir gelişme oldu bizim ve ülkemiz açısından. Bu katma değeri yüksek ürünlerin arttırılması özellikle ileri teknoloji boyaların ihracat potansiyelinin yüksek olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA