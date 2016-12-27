Karadeniz'e düşen uçağın karakutusu bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'e düşen Tu-154 uçağının kara kutusunun bulunduğunu duyurdu.

Bakanlığın Rus basınında yer alan açıklamasına göre, sabah saatlerinde kıyıdan bin 700 metre uzaklıkta ve denizin 17 metre derinliğinde uçağın ana kara kutusu bulundu. Kara kutunun en yakın zamanda deşifre ve inceleme işlemleri için Moskova'ya gönderileceği bildirildi.

Ayrıca arama bölgesinde uçağa ait başka parçaların da bulunduğu ve çalışmaların aralıksız devam ettiği, çalışmalarda 12 cesede ulaşıldığı belirtildi.

Moskova'dan havalanan Tu-154 tipi uçağın Soçi'de yakıt ikmali yaptıktan sonra Suriye'ye gitmesi planlanıyordu. Uçak, Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssünde yeni yıl konseri vermek için giden koro üyelerini taşıyordu.

Kaynak: AA