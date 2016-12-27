Google Haritalar artık umumi tuvaletleri de gösterecek!

Kısa bir süre önce İstanbul ve Ankara'daki toplu taşıma bilgilerini de göstermeye başlayan Google, özelliklerini her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Bir süre önce Hindistan hükümetiyle bir iş birliği yapan Google, bugün itibarıyla ülkede harita servisi üzerinden umumi tuvaletlerin yerini de göstermeye başladı.

Şimdilik Hindistan'da

Şimdilik Hindistan'ın Yeni Delhi ve Madhya Pradesh gibi bölgelerinde hizmete sunulan bu özellik, kullanıcılara çevrelerindeki en yakın halka açık, umumi tuvaletleri gösterecek. Google aynı zamanda bu umumi tuvaletlerin konum bilgisinin dışında, temizlik, ücret vs. diğer özelliklerini de gösterecek.

Bu özellik, Hindistan'da insanların tuvalet ihtiyaçlarını açık havada giderme alışkanlıklarından vazgeçmeleri için geliştirilmiş. Google'ın bu özelliği diğer ülkelerde de hizmete sunup sunmayacağı bilinmiyor. Ancak diğer ülkelerde de bu özellik kullanışlı olabilir.

Google'ın yeni özelliğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?