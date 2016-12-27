| Üye ol | 28 Aralık 2016,Çarş
  • kategori seçin
  • ara

lar artık leri de gösterecek!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 27.12.2016, 19:52 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 20:05
Etiketler:
google internet harita google haritalar özellik umumi tuvalet
Google Haritalar artık umumi tuvaletleri de gösterecek!

, servisi üzerinden leri de göstermeye başladı. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

Kısa bir süre önce İstanbul ve Ankara'daki toplu taşıma bilgilerini de göstermeye başlayan Google, lerini her geçen gün geliştirmeye devam ediyor. Bir süre önce Hindistan hükümetiyle bir iş birliği yapan , bugün itibarıyla ülkede servisi üzerinden umumi tuvaletlerin yerini de göstermeye başladı.

Şimdilik Hindistan'da

Şimdilik Hindistan'ın Yeni Delhi ve Madhya Pradesh gibi bölgelerinde hizmete sunulan bu özellik, kullanıcılara çevrelerindeki en yakın halka açık, leri gösterecek. Google aynı zamanda bu umumi tuvaletlerin konum bilgisinin dışında, temizlik, ücret vs. diğer özelliklerini de gösterecek.

Bu özellik, Hindistan'da insanların tuvalet ihtiyaçlarını açık havada giderme alışkanlıklarından vazgeçmeleri için geliştirilmiş. Google'ın bu özelliği diğer ülkelerde de hizmete sunup sunmayacağı bilinmiyor. Ancak diğer ülkelerde de bu özellik kullanışlı olabilir.

Google'ın yeni özelliğiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(1 yorum)
Deadspace Deadspace

Ben benzin istasyonu arayarak bulmuştum

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 00:07
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Güncel Toplam kayıt: 11373
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın