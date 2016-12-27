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Bu haber ciler ve taksiye binenler için

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Giriş Tarihi: 27.12.2016, 10:48 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 10:55
Etiketler:
uber taksi suç ceza korsan taksi
Bu haber taksiciler ve taksiye binenler için

Emniyet Genel Müdürlüğü uyarıyor.

Talimata göre, yolcu taşıdığı tespit edilen Uber sürücüsü araç sahibi değilse sadece kesilecek. Ceza, ilk yakalamada 2 bin 532, ikincide ise 4 bin 220 TL'ye çıkıyor. Eğer yolcuyu taşıyan sürücü araç sahibi ise, trafik cezası dışında araç 60 gün bağlanacak. Ayrıca yolculara da 281 lira ceza kesilecek.

Taksiciler rahatsız

Emniyet yetkilileri, sistemi ile çalışan araçların 'tarifeli yolcu taşıma" yetkisinin bulunmadığını, bu yöntemin korsan taksicilik alanına girdiğini belirtti. Yetkililer, belediye sınırları içinde tarifeli yolcu taşımacılığının sadece, ticari taksi, M plakalı minibüs, halk otobüsü ve belediye otobüslerine ait olduğunu kaydetti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur, cilerin bu uygulamadan rahatsız olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: "Taksiciler, plaka alıp vergi ödüyor. Uygulamanın hesapları Hollanda bankalarıyla çalıştığı için hiçbir şekilde vergi ödenmiyor."

Bu konu hakkında yurt dışında da çeşitli şikayetler var. Daha fazla detay için tıklayın.
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