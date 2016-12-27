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'da 133 yeni canlı türü keşfedildi

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Giriş Tarihi: 27.12.2016, 20:32 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 20:34
Etiketler:
bilim keşif tur 2016 California Bilimler Akademisi
2016'da 133 yeni canlı türü keşfedildi

Kaliforniya ler Akademisi, yılında yapılan yeni lerle canlı sınıflandırmasına 133 yeni hayvan ve bitki türü eklendiğini açıkladı.

California ler Akademisine bağlı Biyoçeşitlilik, Bilim ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü, yeni türlerin keşfine ilişkin yıllık raporunda 'da canlı sınıflandırmalarına 133 yeni türün eklendiğini bildirdi.

Yeni türler arasında 43 karınca, 36 böcek, 23 balık, yedi deniz yumuşakçası, dört örümcek, altı bitki, fosil halde bulunan beş kirpi ve bir kum doları, bir sinek, bir kum yosunu, bir mercan, bir vatoz, bir yılan balığı, bir köpek balığı, bir Afrika kertenkelesi ve yeni bir kuş virüsünün olduğu bildirildi.

Raporda, çalışmalarına bir düzineden fazla akademi üyesinin yanı sıra çok sayıda uluslararası bilim adamının katkı yaptığı ifade edildi.

Keşifler arasında yer alan pembe ve sarı renkteki parlak bir balık olan "Grammatonotus brianne", insanoğlunun deniz altında yaptığı en derindeki keşif olarak tarihe geçti. Araştırmacılar, balığı denizin 150 metre altında filme alarak kayda geçirdi.

Kaynak: AA
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