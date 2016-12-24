Yeni yasayla patentte koruma 20 yıla çıktı

Türkiye'nin ilk patent kanunu, Sinai Mülkiyet Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. 199 maddeden oluşan kanun ile Türk Patent Enstitüsü'nün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak değiştiriliyor. Kurumun kısa adı ise 'Türk Patent' olarak belirlendi. Patentin koruma süresi 20, faydalı modelin koruma süresi ise 10 yıl olacak. Patent isteme hakkı, buluşu yapana veya onun haleflerine ait olacak, bu hak başkalarına devredilebilecek. Buluş birden çok kişi tarafından birlikte gerçekleştirilmişse patent isteme hakkı bu kişilerin tamamına ait olacak. Türkiye'de ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline karar verilecek. Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıl olacak. Bu süre, 10'ar yıllık dönemler halinde yenilenecek. Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

MALİYET AZALACAK

Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişiye, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Ses hareket markaları gibi yeni marka türlerinin tescili mümkün olacak. Tescil maliyetleri yaklaşık 5-8 bin lira arasında azalacak, tescil süresi de kısalacak.

EŞDEĞER PARÇA DÖNEMİ

Yasayla, otomotivde eşdeğer parça dönemi başlayacak. Bu parçaların kullanımı ise tasarım koruma kapsamından çıkarılacak. Bu düzenleme ile eşdeğer parçaların üretildiği sektörlerin gelişmesi ve tüketicilerin bu ürünlere daha ucuz erişebilmesi sağlanacak. Birleşik ürün olarak arabanın farları koruma kapsamındayken, görünmeyen motor bloğu tasarım ile korunmayacak.

Kaynak: Sabah