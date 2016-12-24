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Giriş Tarihi: 24.12.2016, 12:09 Güncelleme Tarihi: 24.12.2016, 12:23
Etiketler:
Tesla pil fabrikası Gigafactory inşa drone
Tesla Gigafactory, inşa halinde drone'la görüntülendi

'nın dev 'nin yapımı sürüyor. İşte Aralık ayı itibarıyla Gigafactory'nin son hali.

Emre Çetinkaya

Elektrikli otomobil ve haliyle bu araçlarda kullanılan pillere ve pil teknolojilerine ciddi yatırımlar yapan Tesla, bir süredir yeni bir üzerinde çalışıyor.

İlgili: Tesla, Gigafactory'nin açılışını gerçekleştirdi

Şirket bu anlamda Gigafactory isimli dev pil fabrikasının açılışını yaz aylarında Nevada'da gerçekleştirmişti. Ancak fabrikanın açılan kısmı küçük bir kısmı. Yani 'nin sı sürüyor.

Matthew Roberts isimli Youtuber, geçtiğimiz günlerde Gigafactory'nin Aralık ayındaki halini 'la çekti ve yayınladı. İşte Gigafactory'nin son hali;
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