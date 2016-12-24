Tesla Gigafactory, inşa halinde drone'la görüntülendi

Elektrikli otomobil ve haliyle bu araçlarda kullanılan pillere ve pil teknolojilerine ciddi yatırımlar yapan Tesla, bir süredir yeni bir pil fabrikası üzerinde çalışıyor.

Şirket bu anlamda Gigafactory isimli dev pil fabrikasının açılışını yaz aylarında Nevada'da gerçekleştirmişti. Ancak fabrikanın açılan kısmı küçük bir kısmı. Yani Gigafactory'nin inşası sürüyor.

Matthew Roberts isimli Youtuber, geçtiğimiz günlerde Gigafactory'nin Aralık ayındaki halini drone'la çekti ve yayınladı. İşte Gigafactory'nin son hali;