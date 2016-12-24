iMac'i güçlü alev borusuyla yok ettiler!

The Slow Mo Guys isimli Youtube kanalı ilginç testlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ekibin bu testler esnasında kullandıkları yüksek hızda çekim yapabilen kameralar ise müthiş görüntüleri izlememizi sağlıyor.

Son olarak ekip, eski bir iMac'i aldı ve bir alev borusunun önüne koydu. Alev boruları ateşi, saniyede 1,800 metre püskürtebiliyorlar. Alev boruları, sanayi alanında ve diğer başka alanlarda çeşitli testlerde kullanılıyorlar.

Bakalım bu güçlü alev borusu, iMac'i ne hale getirmiş? İşte o video;