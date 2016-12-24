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'i güçlü yla yok ettiler!

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Giriş Tarihi: 24.12.2016, 00:07 Güncelleme Tarihi: 24.12.2016, 00:18
Etiketler:
video imac ilginç alev borusu test ağır çekim
iMac'i güçlü alev borusuyla yok ettiler!

The Slow Mo Guys, de görülmemiş ler gerçekleştirmeye ve aynı şekilde görüntüler elde etmeye devam ediyor.

Emre Çetinkaya

The Slow Mo Guys isimli Youtube kanalı lerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ekibin bu testler esnasında kullandıkları yüksek hızda çekim yapabilen kameralar ise müthiş görüntüleri izlememizi sağlıyor.

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Son olarak ekip, eski bir 'i aldı ve bir nun önüne koydu. Alev boruları ateşi, saniyede 1,800 metre püskürtebiliyorlar. Alev boruları, sanayi alanında ve diğer başka alanlarda çeşitli testlerde kullanılıyorlar.

Bakalım bu güçlü alev borusu, iMac'i ne hale getirmiş? İşte o video;
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