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adamları diş döken türü keşfetti

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Giriş Tarihi: 24.12.2016, 10:43 Güncelleme Tarihi: 24.12.2016, 10:56
Etiketler:
araştırma keşif bilim çin dinozor
Bilim adamları diş döken dinozor türü keşfetti

adamları, trepod familyasından Limusaurus inextricabilis adı verilen bir türünün yetişkinliğe geçerken dişlerini döktüğünü keşfetti.

'in Sincan Özerk Bölgesinde, geçmişte çamur bataklığı olan bir alanda, bozulmadan kalmış farklı yaşlardaki 19 Limusaurus fosili üzerinde yapılan incelemelerde, türün yetişkinliğe geçerken tüm dişlerini kaybettiği tespit edildi. Yavru lar küçük keskin dişlere sahipken, yetişkin dinozorların tamamının dişsiz olduğu görüldü.

ABD'nin George Washington Üniversitesinden cıların keşfinin, bugün trepodların devamı olduğu düşünülen kuşların neden dişleri değil de gagaları olduğunu açıklayabileceği belirtildi.

Araştırmacılar Limusaurusların yavruyken etobur olduğu, yetişkinlikte ise otobura dönüştüğü varsayımını ortaya attı. Fosillerin kimyasal analizi yavrular ile yetişkinler arasındaki beslenme farklılığı olduğunu doğruladı.

Kaynak: AA
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