Turkcell, “GNÇYTNK” programını duyurdu

Filmde; yeni mezun genç yetenekleri Turkcell ailesine kazandırmayı hedefleyen GNÇYTNK işe alım programının, gençlere profesyonel hayata bir adım önde ve doğru rehberlikle başlayabilme, hem kendilerinin hem de Turkcell'in geleceğini inşa etme fırsatı sunduğu aktarılıyor.

İnovatif, özgür ve gelişim fırsatlarıyla dolu bir program olan GNÇYTNK'in aynı zamanda interaktif, eğlenceli ve farklı bir işe alım sürecini yansıtıyor olmasıyla da film dikkat çekiyor. Manajans J. Walter Thompson'ın, böyle bir projenin tanıtımının da sıradışı olması gerektiği düşüncesinden yola çıkarak, hazırladığı kampanya filminde Yunus Günçe bu kez Turkcell'de işe girmek istiyor ve sonunda sadece 1 günlüğüne de olsa GNÇYTNK olma fırsatını yakalıyor.

Yunus Günçe'nin Turkcell Genel Merkezi'ndeki bir günlük GNÇYTNK tecrübesinden kesitlerin yer aldığı filmde, Turkcell çalışanlarına sunulan imkanlar aktarılırken, aynı zamanda Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell Pazarlama Direktörü Dilara Demir Kısakürek ve Turkcell İK Direktörü Hasan Kaya da rol alıyor.

GNÇYTNK işe alım ve staj programına başvuranları eğlenceli bir süreç bekliyor. http://www.turkcell.com.tr/gncytnk adresinden online yapılan başvuru sonrası gençler mobil telefon, tablet ya da bilgisayarları üzerinden oynayabilecekleri online oyunlarla kendilerini gösteriyorlar. Oyunu başarıyla tamamlayan adaylara, web tabanlı bir uygulama üzerinden video sorular gönderiliyor. Adayların kendi çektikleri yenilikçi bir videoyla bu soruları yanıtlamaları isteniyor. Devamında ise sırasıyla tamamlanan İngilizce testi, grup ve birebir mülakatların ardından gençler Turkcell'de GNÇYTNK olmanın ayrıcalığını yaşamaya başlıyorlar.

GNÇYTNK programı ile Turkcell Ailesi'ne katılacak 200 gençten biri olabilmek için son başvuru tarihi 20 Şubat.

Prodüksiyonu Vana Film tarafından yapılan filmin yönetmen koltuğunda ise Kadircan Kulbay oturuyor.

İşte o tanıtım filmi;

TURKCELL GNCYTNK from vana film on Vimeo.