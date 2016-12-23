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İşte ndan getirilen ların

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Giriş Tarihi: 23.12.2016, 22:38 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016, 22:44
Etiketler:
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İşte yurt dışından getirilen elektronik cihazların bandrol ücretleri

, ticari ithalat dışında ndan getirilecek cep telefonu, bilgisayar, televizyon, uydu alıcısı gibi cihazlara yönelik bir defaya mahsus olmak üzere alınacak ücretleri belirledi.

1 Ocak'tan itibaren 31 Aralık 2017'ye kadar geçerli olacak ve ndan getirilecek televizyon, radyo, video, uydu, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazdan bir defaya mahsus alınacak yeni ücretler şöyle:

1- CEP TELEFONLARI (dahili tuner veya internet bağlantısı vasıtasıyla radyo ve/veya TV yayını alabilerler) 20 Avro

2- BİLGİSAYARLAR VE TABLET BİLGİSAYARLAR- 10 Avro

3- TELEVİZYONLAR

51 ekrana kadar (51 dahil)- 5 avrodan 10 avroya yükseldi.

51-67 ekran arası - 8 avrodan 16 avroya yükseldi.

67-85 arası - 10 avrodan 22 avroya yükseldi.

85-116 arası - 12 avrodan 34 avroya yükseldi.

116-148 arası - 15 avrodan 40 avroya yükseldi.

148 ekrandan yukarısı - yeni kategori olarak belirlendi ve bandrol ücreti 80 avro oldu.

Oto televizyonu- 8 avro olarak aynı kaldı.

EV SİNEMA SİSTEMLERİ , NAVİGASYONLARA YENİ ÜCRET

4- DİĞER CİHAZLAR

Cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar ve benzerleri 2 avro

Radyo ve/veya TV'li navigasyon cihazları 7 avro

Radyo ve/veya TV'li DVD-VCD player ve benzerleri 15 avro

Radyo ve/veya TV'li ev sinema sistemleri 15 avro

Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları için 10 avro olarak belirlendi.

5 -VİDEOLAR (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olanlar) 18 avro

6- BİRLEŞİK CİHAZLAR

a) TV ağırlıklı birleşik cihazlar

Televizyon-radyo 9 avro

Televizyon-radyo-teyp 13 avro

Televizyon-video 19 avro

Televizyon-radyo-video 21 avro

b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar

Cep tipi radyo kasetçalar (radyo-walkman) 1 avro

Taşınabilir (pilli) radyo-pikap 3 avro

Taşınabilir radyo-kasetçalar 3 avro

Oto radyo-kasetçalar 3 avro

Oto radyo kompakdiskçalar 4 avro

Taşınabilir (pilli) radyo-kompakdiskçalar 4 avro

Radyo-kasetçalar 5 avro

Radyo kompakdiskçalar 7 avro

Radyo-pikap 7 avro

Radyo-kasetçalar-pikap-kompakdiskçalar 18 avro

7- RADYOLAR

Cep tipi radyo alıcıları 1 avro

Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronig org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler 1 avro

Oto radyo alıcıları 1 avro

Taşınabilir radyo alıcıları 2 avro

8- Radyo ve/veya tv yayınını almaya yarayan set üstü kutusu (set top box) cihazları ile her türlü uydu atıcı cihaz 7 avro

9- Yukarıda kalan cihazların dışında kalan ve Radyo ve Televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihaz 18 avro

Kaynak: ANKA
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Deniz K. Deniz K.

Yani artık yurtdışıdan sipariş ettiğimiz cep telefonları gümrüğe takılmayacak mı yoksa ben mi yanlış anladım?

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evet0
hayır0
cevapla 24.12.2016 10:13
HÜSEYİN HÜSEYİN

20 euro vererek yurtdışından cep elefonu sipariş vermek mümkün mü

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2016 09:48
Xxxx Xxxx

Peki xbox yokmu vergi kdv hariç

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2016 03:32
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