İşte yurt dışından getirilen elektronik cihazların bandrol ücretleri

1 Ocak'tan itibaren 31 Aralık 2017'ye kadar geçerli olacak ve yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazdan bir defaya mahsus alınacak yeni ücretler şöyle:
1- CEP TELEFONLARI (dahili tuner veya internet bağlantısı vasıtasıyla radyo ve/veya TV yayını alabilerler) 20 Avro
2- BİLGİSAYARLAR VE TABLET BİLGİSAYARLAR- 10 Avro
3- TELEVİZYONLAR
51 ekrana kadar (51 dahil)- 5 avrodan 10 avroya yükseldi.
51-67 ekran arası - 8 avrodan 16 avroya yükseldi.
67-85 arası - 10 avrodan 22 avroya yükseldi.
85-116 arası - 12 avrodan 34 avroya yükseldi.
116-148 arası - 15 avrodan 40 avroya yükseldi.
148 ekrandan yukarısı - yeni kategori olarak belirlendi ve bandrol ücreti 80 avro oldu.
Oto televizyonu- 8 avro olarak aynı kaldı.
EV SİNEMA SİSTEMLERİ , NAVİGASYONLARA YENİ ÜCRET
4- DİĞER CİHAZLAR
Cep tipi radyolu Mp3-Mp4 çalar ve benzerleri 2 avro
Radyo ve/veya TV'li navigasyon cihazları 7 avro
Radyo ve/veya TV'li DVD-VCD player ve benzerleri 15 avro
Radyo ve/veya TV'li ev sinema sistemleri 15 avro
Taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları için 10 avro olarak belirlendi.
5 -VİDEOLAR (Televizyon yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olanlar) 18 avro
6- BİRLEŞİK CİHAZLAR
a) TV ağırlıklı birleşik cihazlar
Televizyon-radyo 9 avro
Televizyon-radyo-teyp 13 avro
Televizyon-video 19 avro
Televizyon-radyo-video 21 avro
b) Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar
Cep tipi radyo kasetçalar (radyo-walkman) 1 avro
Taşınabilir (pilli) radyo-pikap 3 avro
Taşınabilir radyo-kasetçalar 3 avro
Oto radyo-kasetçalar 3 avro
Oto radyo kompakdiskçalar 4 avro
Taşınabilir (pilli) radyo-kompakdiskçalar 4 avro
Radyo-kasetçalar 5 avro
Radyo kompakdiskçalar 7 avro
Radyo-pikap 7 avro
Radyo-kasetçalar-pikap-kompakdiskçalar 18 avro
7- RADYOLAR
Cep tipi radyo alıcıları 1 avro
Saatli radyo ve radyolu saatler, bir müzik aleti (elektronig org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncaklar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler 1 avro
Oto radyo alıcıları 1 avro
Taşınabilir radyo alıcıları 2 avro
8- Radyo ve/veya tv yayınını almaya yarayan set üstü kutusu (set top box) cihazları ile her türlü uydu atıcı cihaz 7 avro
9- Yukarıda kalan cihazların dışında kalan ve Radyo ve Televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihaz 18 avro
Kaynak: ANKA
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Yani artık yurtdışıdan sipariş ettiğimiz cep telefonları gümrüğe takılmayacak mı yoksa ben mi yanlış anladım?cevapla 24.12.2016 10:13
20 euro vererek yurtdışından cep elefonu sipariş vermek mümkün mücevapla 24.12.2016 09:48
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