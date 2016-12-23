Dünyayı Kurtaran Adam filmi restore ediliyor

1982 yılında çekilen ünlü Dünyayı Kurtaran Adam filmini kimler hatırlıyor? Evet, Cüneyt Arkın'ın oynadığı. Hatta sonrasında yakın geçmişte bir de Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filmi çekilmişti.
Diğer taraftan bu filmin internette gerçekten kötü bir ünü var. Zira film, Vikipedi'nin en kötü filmler listesinde yer alıyor. Ayrıca film eleştirisi yapılan birçok sitede aldığı puan düşük seviyelerde. Ancak Hollywood'da Great Big Story isimli ekipten Ed Glaser, film için Türk İşi Star Wars diyor ve filmin kesinlikle restore etmesi gerektiğini de söylüyor.
Glaser, filme Star Wars: A New Hope filminden sahneler de eklemiş. Filmin restore edilmiş haliyle ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. İşte ekibin ilgili açıklamaları;
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