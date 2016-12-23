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Giriş Tarihi: 23.12.2016, 23:45 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016, 23:53
Etiketler:
film sinema Dünyayı Kurtaran Adam restore
Dünyayı Kurtaran Adam filmi restore ediliyor

1982 yılında çekilen ve Türk tarihinin en çok ses getiren lerinden biri olan filmi ediliyor.

Emre Çetinkaya

1982 yılında çekilen ünlü Dünyayı Kurtaran Adam ini kimler hatırlıyor? Evet, Cüneyt Arkın'ın oynadığı. Hatta sonrasında yakın geçmişte bir de ın Oğlu filmi çekilmişti.

Kötü bir ünü var!

Diğer taraftan bu filmin internette gerçekten kötü bir ünü var. Zira film, Vikipedi'nin en kötü filmler listesinde yer alıyor. Ayrıca film eleştirisi yapılan birçok sitede aldığı puan düşük seviyelerde. Ancak Hollywood'da Great Big Story isimli ekipten Ed Glaser, film için Türk İşi Star Wars diyor ve filmin kesinlikle etmesi gerektiğini de söylüyor.

Glaser, filme Star Wars: A New Hope filminden sahneler de eklemiş. Filmin restore edilmiş haliyle ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. İşte ekibin ilgili açıklamaları;
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