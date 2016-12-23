Güneş enerjisi günümüzün ve geleceğimizin en önemli enerji kaynaklarından. Bu yüzden dünya genelinde güneş enerjisiyle ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor.

Son olarak geçtiğimiz gün Fransa'nın Normandiya bölgesindeki Tourouvre-au-Perche isimli köyde, dünyanın ilk güneş panelli yolu açıldı. 1 km uzunluğundaki bu yol, geçtiğimiz gün Fransız Ekoloji Bakanı Ségolène Royal'in katılımıyla resmen açıldı. Bu yolun sokak lambalarına güç vermeye yetecek kadar enerjiyi üretebileceği söyleniyor.

Yaklaşık 2787.0912 m2 alanı kapsayan bu güneş panelli yolun maliyeti ise 5.2 milyon dolar.

Hedef 1.000 km!

Öte yandan Bakan Royal, eğer bu yolun beklendiği gibi bir performans gösterirse, bu şekilde güneş panelli yolların 1.000 km uzunluğa ulaştırmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Bunların yanı sıra bu şekilde düz ve yerde olan güneş panellerinin, çatıdaki açılı panellere oranlara oranla biraz daha düşük verim gösterdiğini söyleyelim. Ayrıca geleneksel panellere göre de daha pahalılar.