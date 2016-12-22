Yurt dışından alışveriş yapanlara üzücü haber. Gümrüksüz alışveriş limiti düşüyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyet oranlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Yurt dışından 75 euroya kadar yapılan siparişler Türkiye'ye gümrüksüz girebiliyor, bu da haksız rekabete yol açabiliyor. Bunu 30 euroya düşürdük." dedi.

"İnceledik. Bizim e-ticaret firmaları yurt dışına mal gönderdiğinde gümrüklerde karşılaştığı oranlarla, bizim yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyet oranlarımızın çok yüksek olduğunu gördük. Geçtiğimiz günlerde bunun önerisini Bakanlar Kurulu'na götürdük, bunu 30 euroya düşürdük. Avrupa bunun 22,5 euro olarak uyguluyor. Çünkü bunun başka etkileri de var. Bakanlar Kurulu'nda imzadan çıktı, inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer."

Kaynak: AA