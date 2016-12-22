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ndan yapanlara üzücü haber. süz alışveriş i düşüyor

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Giriş Tarihi: 22.12.2016, 16:22 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016, 17:25
Etiketler:
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Yurt dışından alışveriş yapanlara üzücü haber. Gümrüksüz alışveriş limiti düşüyor

Şu an 75 euro'luk var, ama yakın zamanda düşürülecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ndan e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve lere muafiyet oranlarının çok yüksek olduğunu belirterek, "Yurt dışından 75 euroya kadar yapılan siparişler Türkiye'ye gümrüksüz girebiliyor, bu da haksız rekabete yol açabiliyor. Bunu 30 euroya düşürdük." dedi.

"İnceledik. Bizim e- firmaları yurt dışına mal gönderdiğinde gümrüklerde karşılaştığı oranlarla, bizim yurt dışından e-ticaret yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere gümrük muafiyet oranlarımızın çok yüksek olduğunu gördük. Geçtiğimiz günlerde bunun önerisini Bakanlar Kurulu'na götürdük, bunu 30 euroya düşürdük. Avrupa bunun 22,5 euro olarak uyguluyor. Çünkü bunun başka etkileri de var. Bakanlar Kurulu'nda imzadan çıktı, inşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girer."

Kaynak: AA
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VESTEL, N11,Hepsiburada VESTEL, N11,Hepsiburada

Tam benim istediğim oldu, teşekkürler.

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cevapla 22.12.2016 18:16
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