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'ne 37 yıl sonra !

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Giriş Tarihi: 22.12.2016, 12:25 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016, 12:32
Etiketler:
kar yağdı Sahra Çölü Cezayir ilginç fotoğraf Karim Bouchetata
Sahra Çölü'ne 37 yıl sonra kar yağdı!

Dünya'da kar görülmesi beklenen en son yerlerden olan 'ne yıllar sonra .

Emre Çetinkaya

Cezayir topraklarında bir kısmı yer alan Sahra Çölü hiç şüphesiz ki Dünya üzerinde kar görülmesi ihtimali en düşük olan yerlerden birisi. Zira burası dünyanın en kurak ve en sıcak bölgelerinden birisi. Bölgenin yıllık ortalama sıcaklığı 30 derece. Ancak geçtiğimiz günlerde Sahra Çölü civarındaki Ain Sefra kasabasına 37 yıl sonra ilk kez . Kırmızı kumların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.

1 gün boyunca yağdı!

Kar deniz seviyesinden bin metre yükseklikte bulunan ve Atlas Dağları'nın çevrelediği kasabaya en son 18 Şubat 1979'da yağmış ve 1 saat sürmüştü. Ancak önceki gün öğleden sonra düşen karın neredeyse 1 gün devam ettiği belirtiliyor.

Amatör çı Karim Bouchetata tarafından çekilen fotoğraflarda kızıl renkli çöle düşen kar taneleri görüldü.

İşte bu fotoğraflardan bazıları;
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