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'in tarihi açıklandı!

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Giriş Tarihi: 22.12.2016, 16:11 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016, 16:17
Etiketler:
vizyon film sinema Recep İvedik 5 şahan gökbakar vizyon tarih
Recep İvedik 5'in vizyon tarihi açıklandı!

, 'Recep İvedik' serisinin yeni i için çalışmalarını sürdürüyor. Ünlü komedyen bugün filmin merakla beklenen tarihini paylaştı.

Emre Çetinkaya

Şahan Gökbakar, ' Recep İvedik' serisinin beşinci i için çalışmalara başlamıştı. Kardeşi Togan Gökbakar'la birlikte aylardır Recep İvedik 5 üzerinde çalışan , bugün Instagram hesabı üzerinden yeni filmin tarihini paylaştı.

Gökbakar, resmi hesabı üzerinden Recep İvedik fotoğrafıyla birlikte şu notu paylaştı; ".. ŞUBAT 17. ..EFSANE GELİYOR, TÜRKİYE GÜLÜYOR"

Yani yeni Recep İvedik filmi 17 Şubat 2017 itibarıyla vizyondaki yerini alacak. Henüz konusu bilinmeyen yapımın önceki filmler kadar ilgi görüp görmeyeceği büyük bir merak konusu.
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