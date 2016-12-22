Recep İvedik 5'in vizyon tarihi açıklandı!

Şahan Gökbakar, ' Recep İvedik' serisinin beşinci filmi için çalışmalara başlamıştı. Kardeşi Togan Gökbakar'la birlikte aylardır Recep İvedik 5 üzerinde çalışan Şahan Gökbakar, bugün Instagram hesabı üzerinden yeni filmin vizyon tarihini paylaştı.

Gökbakar, resmi hesabı üzerinden Recep İvedik fotoğrafıyla birlikte şu notu paylaştı; "Recep İvedik 5.. ŞUBAT 17. ..EFSANE GELİYOR, TÜRKİYE GÜLÜYOR"

Yani yeni Recep İvedik filmi 17 Şubat 2017 itibarıyla vizyondaki yerini alacak. Henüz konusu bilinmeyen yapımın önceki filmler kadar ilgi görüp görmeyeceği büyük bir merak konusu.