Pilotlarda ‘Lubitz depresyonu’ alarmı. Lubitz depresyonu nedir?

Alman pilot Andreas Lubitz'in Germanwings uçağını geçen yıl Fransız Alpleri'ne kasten düşürmesinin ardından Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmada yüzlerce pilotun depresif düşüncelerin etkisinde olduğu belirlendi. 50 ülkeden bin 848 pilotun katılımıyla yapılan araştırmada, 75 pilot bazı dönemlerde intiharla ilgili düşünceleri aklından geçirdiğini belirtti. Bazı pilotlar da "neredeyse her gün" kendine zarar vermekle ilgili düşünceleri aklından geçirdiğini söyledi. Araştırma, dünya genelinde 140 bin pilotun 5 bin 700'ünün bu şekilde depresif düşünceleri olduğunu ortaya koydu.

ABD'de yapılan bir araştırma ticari havayolu şirketlerinde çalışan pilotlarının yüzde 13'ünün depresyon belirtileri gösterdiğini, her 100 pilottan dördünün son iki hafta içinde intihar düşüncesini aklından geçirmiş olduğunu ortaya koydu.

Sonuçları "Environmental Health" dergisinde yayımlanan araştırmada, hazırlanan web tabanlı anket sorularını yanıtlan 3 bin 278 pilottan 426'sının muhtemel depresyon belirtileri gösterdiği, 75 katılımcının ise son iki hafta içinde kendine zarar vermeyi veya ölümün yaşamaktan daha iyi olduğu gibi düşünceleri aklından geçirdiği belirtildi.

Araştırmada depresyon şikayeti olan pilotların uçmaktan alıkonulacakları ve kariyerlerinin bundan olumsuz etkileneceği endişesiyle profesyonel destek almaktan kaçındıkları vurgulandı.

Toplam ticari havayolu pilot nüfusunun yüzde 4'ünü oluşturan kadın pilotların ruhsal sağlıklarının kötü olduğu gün sayısının erkeklere göre daha fazla olduğu ve erkek pilotlara göre daha fazla depresyon riski taşıdıkları ifade edildi.

Pilotların uzun çalışma saatleri ve düzensiz uçuş programları nedeniyle evlerinden uzak kalmaları, uyku düzensizlikleri yaşamaları ve maruz kaldıkları günlük ritim bozukluklarının depresyona yol açan faktörler arasında olabileceği kaydedildi.

Araştırma, 2015 yılında Almanya'nın Germanwings Havayollarında çalışan bir yardımcı pilotun sefer sırasında kendini kabine kitleyip intihar ederek beraberindeki 114 yolcu ve 5 mürettabatın da ölümüne yol açmasının ardından yolcu uçağı pilotların ruhsal sağlık durumlarına ışık tutmak amacıyla yapıldı.

Dünya genelinde yaklaşık 140 bin ticari havayolu pilotu faaliyet gösteriyor. Bunların yarısı Amerikan havayolu şirketlerinde görev yapıyor.

Kaynak: Sabah