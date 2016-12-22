| Üye ol | 22 Aralık 2016,Perş
  • kategori seçin
  • ara

, TV'ye geldi

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 22.12.2016, 20:13 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016, 20:26
Etiketler:
apple Apple Tv uygulama minecraft yayınlandı
Minecraft, Apple TV'ye geldi

Oyun dünyasının en popüler yapımlarından , TV için .

Emre Çetinkaya

, Ekim ayında gerçekleştirdiği MacBook etkinliğinde Minecraft'ın için yayınlanacağını öğrenmiştik. Bu etkinlik esnasında Tim Cook, Apple TV'nin 8 binden fazla ya sahip olduğunu ve yıl bitmeden 'ın da platforma ekleneceğini söylemişti.

Tim Cook'un dediği gibi de oldu. Yılın bitmesine kısa bir süre kala Minecraft, Apple TV için de . Ancak oyunun ücretsiz versiyonunun bulunmadığını da belirtelim. Oyunu indirmek isteyenlerin yaklaşık 20 dolar ödemeleri gerekiyor.

Öte yandan oyunu bu ücretle satın alanlar, Holiday 2015, Town Folk, Plastic, Natural, Cartoon, Festive 2016 ve City Folk paketlerine de sahip olacağını belirtelim. Aynı zamanda sınırlı bir süre için Ender güncellemesi de bu fiyata dahil.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Güncel Toplam kayıt: 11333
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın