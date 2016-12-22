Minecraft, Apple TV'ye geldi

Apple, Ekim ayında gerçekleştirdiği MacBook etkinliğinde Minecraft'ın Apple TV için yayınlanacağını öğrenmiştik. Bu etkinlik esnasında Tim Cook, Apple TV'nin 8 binden fazla uygulamaya sahip olduğunu ve yıl bitmeden Minecraft'ın da platforma ekleneceğini söylemişti.

Tim Cook'un dediği gibi de oldu. Yılın bitmesine kısa bir süre kala Minecraft, Apple TV için de yayınlandı. Ancak oyunun ücretsiz versiyonunun bulunmadığını da belirtelim. Oyunu indirmek isteyenlerin yaklaşık 20 dolar ödemeleri gerekiyor.

Öte yandan oyunu bu ücretle satın alanlar, Holiday 2015, Town Folk, Plastic, Natural, Cartoon, Festive 2016 ve City Folk paketlerine de sahip olacağını belirtelim. Aynı zamanda sınırlı bir süre için Ender güncellemesi de bu fiyata dahil.