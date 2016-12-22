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Evrenin en büyük kümesi keşfedildi!

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Giriş Tarihi: 22.12.2016, 17:39 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016, 17:43
Etiketler:
bilim samanyolu süper galaksi keşif Matthew Colless
Evrenin en büyük süper galaksi kümesi keşfedildi!

Astronomlar, Galaksisi yakınında muhtemelen evrenin en büyük kümesini keşfetti.

Güney Afrika, Avustralya ve Avrupa'dan adamlarından oluşan bir ekip, daha önce Samanyolu'ndaki toz bulutu ve yıldızlar nedeniyle fark edilmeyen Vela kümesinin, 'nun devinimini etkileyen devasa bir kütleye sahip olduğunu açıkladı.

Avustralya Ulusal Üniversitesinden (ANU) Profesör Matthew Colless, için "Bu, evrendeki en büyük galaksi kümelerinden biri, muhtemelen bizim galaksimize komşu olan en büyüğü." ifadesini kullandı.

Colless, Vela süper galaksi kümesinin çekim gücünün, Samanyolu'nun uzayda ölçülen devinimi ile daha önce haritası çıkarılan galaksilerin dağılımıyla öngörülen devinimi arasındaki farkı izah edebileceğini kaydetti.

Vela süper galaksi kümesinin büyüklüğünün 2017 yılında başlatılacak iki yeni araştırmayla kesinlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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feda feda

Muhtemelen değil, şu ana kadar keşfedilen en büyük... İkisi çok farklı şeyler.

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cevapla 22.12.2016 19:00
Ayşe Ayşe

Ayy, süper yaa , nerde böyle bi haber görsem müthiş heyecanlanıyorum , ilgi alanımdaki listenin en başında geliyor galaksiler gezegenler, uzayla ilgili bilinmeyenlerin keşifler müthiş heyecanlandırıyor beni , bu konuda çalışma yapan tüm bilim adamlarına başarılar ??

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.12.2016 17:52
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