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, '' emisyonu izleme su

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Giriş Tarihi: 22.12.2016, 12:06 Güncelleme Tarihi: 22.12.2016, 12:08
Etiketler:
TanSat çin uzay bilim fırlattı karbon karbon emisyonu izleme uydusu uydu
Çin, 'TanSat' karbon emisyonu izleme uydusu fırlattı

, atmosferdeki dioksit dağılımı ve yoğunluğunu belirlemek için adlı .

'in Şinhua ajansının haberine göre, , ülkenin kuzeybatısında bulunan Gansu eyaletinde Ciuçien Uydu Fırlatma Merkezinden Long March (Uzun Yürüyüş) 2D roketiyle başarıyla yörüngeye gönderildi.

Dünya'ya yaklaşık 700 kilometre uzaklıkta yörüngeye konumlanacak uydunun üç yıl görev yapması planlanıyor. Uydu dünya çapında karbon emisyonu bilgisi toplayacak.

TanSat, Çin'de iklim değişikliğinin etkilerinin araştırılması ve meteoroloji tahmin kabiliyetlerinin arttırılması için de kullanılacak.

Kaynak: AA
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