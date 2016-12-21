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tan istemişlerdi. 117 yıl sonra gerçek oluyor

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Giriş Tarihi: 21.12.2016, 09:56 Güncelleme Tarihi: 21.12.2016, 10:02
Etiketler:
Abdulhamid Çankırı osmanlı Padişah gölet Korgun Ildızım
Padişahtan istemişlerdi. 117 yıl sonra gerçek oluyor

'da 1899 yılında 2. 'e dilekçeyle başvurarak talep etmişlerdi...

Çankırı'nın Korgun ilçesine bağlı Ildızım köyü sakinlerinin 1899 yılında 2. Abdulhamid'e dilekçeyle başvurarak talep ettikleri içme suyu ve sulama göletinin yapımına 117 yıl sonra başlandı.

'nın ilçesine bağlı köyün sakinleri, yaşadıkları su sorunu nedeniyle 1899 yılında bölgeye yapılması için 2. 'e dilekçe yazıyor. Dilekçenin üzerinden 117 yıl geçmesinin ardından Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından bölgeye gölet yapımına başlandı. Göletin önümüzdeki yıl açılması planlanıyor.

O dönem yazılan dilekçede "Çankırı'nın Ildızım köyünde tatlı su bulunmaması sebebiyle yağmur ve kar sularını biriktirerek, ihtiyacımızı gideriyoruz. Suların toplandığı boğazın önünde bir bent olmadığından biriken sular akıp gitmektedir. Buraya bir bent inşası için yetersiz kalan paranın padişah tarafından karşılanmasını talep ediyoruz." ifadeleri mevcut.

Ildızım Köyü Muhtarı Mehmet Halil Türkyılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göletin yapılmaya başlandığını belirterek, "Yapımına başlanan göletimizin önümüzdeki yıl tamamlanması bekleniyor. Göletin yapılmasında emeği geçen cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, bakanımıza, mühendisine ve işçisine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Şantiye mühendisi Sinan Öztürk de 116 metre yüksekliğinde bir gölet yaptıklarını ifade etti. Gölet inşasının bölgede büyük sevinçle karşılandığını kaydeden Öztürk, "Göleti nisan ayı gibi bitirmeyi planlıyoruz. Mayıs ayı gibi de su toplamaya başlanır. Muhtarımızın da dediği gibi eskiden günümüze kadar gelen bir ihtiyaçtı burası. Köylülerin 117 yıllık hayallerini gerçekleştireceğimiz için mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA

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